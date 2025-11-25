- Hoy:
Erick Noriega dejó conmovedor mensaje tras confirmarse su fuerte lesión: "Me mandaron..."
Erick Noriega sufrió una rotura de ligamentos y será baja varios meses. El 'Samurái' dejó un sentido mensaje a través de sus redes sociales.
Erick Noriega venía cumpliendo buenas actuaciones desde su llegada a Gremio, donde se había convertido titular indiscutible. Sin embargo, el defensor peruano sufrió una grave lesión durante el encuentro ante Botafogo, el pasado sábado 22 de noviembre, por el Brasileirao.
PUEDES VER: Prensa brasileña apunta contra André Carrillo tras goleada a Corinthians: "Prácticamente no..."
Los rumores sobre una lesión se confirmaron con el parte médico del 'tricolor gaucho', que indicó una rotura completa del ligamento tibioperoneo anteroinferior del tobillo izquierdo, además de un desgarro parcial de la articulación talofibular en la misma zona.
De tres a seis meses será el tiempo de baja que tendrá el popular 'Samarái', quien recientemente dejó un sentido mensaje a través de sus redes sociales en el que agradeció las muestras de apoyo.
"Quiero agradecer a todos por los lindos mensajes de apoyo que me mandaron, gracias a Dios no fue tan grave como parecía, pronto estaré nuevamente en las canchas. Volveré mucho más fuerte", escribió Noriega, quien tiene contrato con su actual equipo hasta noviembre del 2028.
Erick Noriega dejó mensaje tras confirmarse grave lesión.
Erick Noriega: valor en el mercado
Erick Noriega tiene un valor de 2 millones de dólares, de acuerdo a la última actualización del portal especializado Transfermarkt. Es su mejor cotización hasta la fecha.
