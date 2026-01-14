Erick Noriega recibe fuerte calificativo tras nueva derrota de Gremio: "Fue el..."

Uno de los mejores elementos que ha fabricado el fútbol nacional en el último año es Erick Noriega. El ex Alianza Lima firmó por Gremio a mitad de la temporada pasada gracias a su enorme rendimiento en la Copa Libertadores y ha destacado mucho en su nuevo club. Sin embargo, el mediocampista se lesionó y recién ha vuelto a ser titular con el 'Tricolor', aunque el partido terminó en una derrota por la mínima.

Por la fecha 2 del Campeonato Gaucho, el cuadro del seleccionado peruano sucumbió 1-0 ante Sao José y provocó la molestia de todos sus hinchas. Es por ello que el prestigioso medio de comunicación Globo decidió darle un puntaje al rendimiento del 'Samurái' en el terreno de juego, siendo de los más destacados en el plantel.

Según el portal brasileño, Erick Noriega tuvo un rendimiento de 6.5 y fue el segundo jugador mejor puntuado en Gremio, lo que significa que el ex Alianza Lima viene haciendo bien las cosas y espera pronto migrar a una liga de Europa. "Realizó entradas sólidas desde abajo y fue el mejor de los defensores", indicó el sitio en su página web.

El puntaje que recibió Erick Noriega.

Finalmente, es importante indicar que Gremio marcha segundo en el Grupo B del Campeonato Gaucho 2026 con 3 unidades y está obligado a ganar para seguir en la pelea por el título regional. La próxima fecha el cuadro 'Tricolor' recibirá a Esporte Clube São Luiz. El partido será el sábado 17 de enero a las 17.00 horas.

¿Cuál es el valor de Erick Noriega?

Hoy en día, y según la última actualización de Transfermarkt en diciembre pasado, Erick Noriega es el segundo futbolista más caro de todo el mundo gracias a sus 3.5 millones de euros en el mercado de fichajes. Este es el valor más alto que el ex Alianza Lima ha alcanzado en su carrera profesional. Si te causa curiosidad, el jugador más caro de Perú es Oliver Sonne con 4 millones de euros.