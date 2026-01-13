Selección peruana confirma dos partidos amistosos para fines de enero en Lima: rival y fecha

La selección peruana se sigue preparando para todos los desafíos que se le aproximan, motivo por el cual la Federación Peruana de Fútbol confirmó que jugará dos nuevos partidos amistosos en el presente mes de enero. Ambos compromisos de la Blanquirroja serán contra el mismo rival y a continuación te contamos las fechas confirmadas.

Mediante su cuenta oficial de 'X', el combinado nacional reveló que chocará con Trinidad y Tobago en dos duelos este mismo mes. Eso sí, se trata de la selección peruana Sub 17 que comanda actualmente Manuel Barreto, ya que la escuadra absoluta todavía no tiene director técnico a falta de que se haga oficial la contratación de Gustavo Álvarez, ex Universidad de Chile.

El primero de los amistosos internacionales que disputará la Blanquirroja será el miércoles 28 y luego chocarán el viernes 30, ambos en enero. Asimismo, estos encuentros serán en Lima, pero todavía no se confirma el escenario. Aunque, lo más probable es que estos partidos se lleven a cabo en La Videna. Recordemos que sirven como preparación para lo que se avecina dentro de unos meses.

Los amistosos de la selección peruana Sub 17.

El 3 de abril comenzará el Sudamericano Sub 17 para la Copa del Mundo de la categoría que se realizará en Qatar este mismo 2026, y terminará el 19 de abril. En este torneo la selección peruana competirá por uno de los 7 boletos que le otorga la FIFA a Conmebol para el Mundial. Recordemos que la última vez que obtuvo su clasificación fue en el 2007 con la recordada generación de los 'Jotita' comandada por Reimond Manco.

¿Quién será el DT de la selección peruana absoluta?

Ante los rumores sobre Gustavo Álvarez, Jean Ferrari indicó lo siguiente: "Estamos en ese proceso donde ya hemos quemado etapas. Hoy estamos en la etapa de negociación. Este último viaje con el presidente ha sido muy fructífera. Va a requerir todas las estrategias para que se cumplan varias aspectos: económico y el objetivo que es llegar al Mundial. ¿En Buenos Aires hablando con Holan y Álvarez? No, te equivocas. Nosotros somos muy herméticos en mencionar nombres por respeto a los profesionales. Difícilmente se va a saber el nombre".