Directivo de la FPF sale al frente y responde de forma categórica a Renato Tapia: "Está equivocado"
El futbolista incendió las redes con sus comentarios sobre la Selección Peruana y desde Videna no dudaron en responderle.
"Ahora van a decir que Renato Tapia dijo que había hipocresía en la selección, ahora voy a salir en todos los periódicos, pero yo creo que tus acciones denotan lo que uno dice o no dice", estas fueron las picantes declaraciones del volante, que terminaron por revivir el tema de las malas decisiones que se estarían tomando por el bien de la Selección Peruana.
PUEDES VER: Renato Tapia lanza polémico tweet como presunta respuesta a Christian Cueva: "Dime dónde trabajas y..."
Hasta el mismo Christian Cueva salió al frente para responderle, parece que este tema va ser tendencia durante días. Ahora la situación tiene una respuesta por una cabeza de la FPF. Se trata de Freddy Ames, director de la FPF. El ex dirigiente de Coopsol salió al frente para frenar lo que se está hablando tras las declaraciones de Renato Tapia.
"En este caso, Renato debe ser grato porque si no hubiera vestido la camiseta de la selección y no se les hubiera dado la oportunidad, definitivamente él no estaría en el nivel que está. Reconozco su calidad de jugador como tal, pero está equivocado en algunas expresiones", dijo Ames en diálogo para Radio Ovación. Sin duda, es una respueta muy contundente.
Freddy Ames es director de la FPF
No teme por la ausencia de Tapia
"Creo que debe reflexionar. Es un buen jugador. A veces uno actúa sin pensarlo, pero al final es una decisión personal, se respeta. Y en cuanto sea un efecto dominó, no creo, porque siempre hay alguien que está dispuesto a vestir la camiseta", sentenció Ames. No solo recomendó reflexionar al volante, sino que confía en que si no está tendrá un reemplazo.
¿Responderá Renato Tapia?
Como es costumbre, el ex Celta de Vigo suele usar sus redes sociales para manifestarse y esta vez es poco probable que se quede callado. Lo cierto es que Freddy Ames ha querido calmar un poco las aguas tras las menciones en contra de la FPF, pero parece que el tema se podría agrandar. Veremos como termina el tema.
