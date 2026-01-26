Prensa brasileña señala rendimiento de Erick Noriega tras goleada ante Internacional: "Individualmente..."

Antes del inicio de la Serie A Betano de Brasil, diversos equipos están disputando diferentes torneos para llegar en buena forma. Precisamente el Gremio está en el Campeonato Gaúcho en el grupo B, pero el resultado en su último partido no lo acompañó. Diversos jugadores han sido señalados tras la goleada ante el Internacional y Erick Noriega fue uno de ellos.

Tras venir de dos victorias consecutivas, Gremio finalmente vio la derrota ante Internacional. El equipo de Noriega le había ganado al Guarany de Bage y Sao Luiz. Lamentablemente, no pudo sumar y, todo lo contrario, se vio los aspectos débiles del equipo.

Prensa brasileña señala a Erick Noriega tras derrota ante Internacional

Erick Noriega, ex Alianza Lima, llegó como uno de los futbolistas con más expectativa en el fútbol brasileño y sus primeras actuaciones reforzaron este concepto. Tras estar varias semanas como baja por una dura lesión, el futbolista de 24 volvió y continúa demostrando su jerarquía en la cancha al llevarse una de las puntuaciones más altas en el último partido.

El destacado portal Globo dejó firme opinión sobre Noriega. "Tuvo problemas contra la velocidad del ataque del Internacional, pero individualmente no comprometió el desempeño del Gremio", señalaron en su sitio web acerca del peruano que pudo completar los 90 minutos.

Erick Noriega dejó buenas sensaciones a pesar de la derrota ante Internacional.

Próximo partido del Gremio

El próximo partido de Gremio será ante Fluminense como visitante en el inicio de la Seria A Betano de Brasil. El partido se jugará desde las 17:30 horas y contará con varios exjugadores de Alianza Lima en cancha.