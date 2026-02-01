DT de Gremio habló sin filtros y dio una rotunda opinión sobre Erick Noriega tras empate: "Un..."

Erick Noriega se ha convertido en un jugador importante en la planificación deportiva de Gremio, tras su salida de Alianza Lima hace un año. Precisamente, el 'Samurái' volvió a jugar como titular en el empate ante Juventude por el Campeonato Gaucho. Luego del encuentro, su entrenador Luis Castro no dudó en opinar de forma contundente sobre el peruano.

DT de Gremio dio una rotunda opinión sobre Erick Noriega

Erick Noriega ha sido considerado para integrar el mediocampo del 'Tricolor' en los últimos partidos como un pivote defensivo y no decepcionó, mostrándose seguro en la marca, aportando equilibrio en defensa y siendo de las principales salidas del balón.

Por ello, el DT Luis Castro no dejó pasar la oportunidad de elogiar la labor del 'Samurái' en el campo y recalcó que ya tiene una idea de como conformar un mediocentro sólido para la temporada, remarcando que el peruano entra en sus planes y destacando que les dio un "equilibrio interesante".

Erick Noriega dejó una gran actuación en el empate ante Juventude. Foto: Gremio.

"Seguiremos trabajando, definiendo qué es lo mejor para el equipo, pero tengo claro lo que quiero. Noriega le dio un equilibrio interesante al mediocampo. Ya hay una idea para el mediocampo del Gremio", fueron las palabras del entrenador en conferencia de prensa.

De esta forma, todo hace indicar que Erick Noriega seguirá sumando minutos en las filas de Gremio y apunta poder repetir o incluso mejorar el gran rendimiento que dejó en la temporada pasada, donde era considerado como titular indiscutible.

Valor de mercado de Erick Noriega

Erick Noriega ha sufrido un notable incremento en su valorización en el mercado de pases a nivel internacional. El peruano ha maravillado con su rendimiento en Gremio y actualmente su cotización alcanza los 3,5 millones de euros, según Transfermarkt. Cabe señalar que considerando su gran proyección esta cifra puede seguir incrementándose.