Brian Priske, DT de Sparta Praga, dio tajante opinión sobre Joao Grimaldo: "Su estado físico..."

Desde Perú se estará siguiendo de cerca la evolución de Oliver Sonne y Joao Grimaldo tras confirmarse que ambos compartirán equipo. Tras disputarse la última jornada, donde el Sparta Praga se llevó un importante triunfo, Brian Priske, entrenador del primer equipo, no dudó en hacer saber la gran expectativa que tiene con el ex Sporting Cristal, quien anotó un gol tras pase del 'Vikingo'.

Joao Grimaldo sigue creciendo a nivel futbolístico y tras dejar la liga de Letonia, el peruano dio el gran salto al Sparta Praga de República Checa. Tras ganar minutos en la pretemporada, el futbolista de 22 años demostró que está listo para asumir el rol de titular luego de hacerse presente con uno de los goles para su equipo. Al término del partido contra el Dukla Praga, Brian Priske dejó una crítica constructiva sobre el jugador.

DT de Sparta Praga dio rotundo comentario sobre Joao Grimaldo

Joao Grimaldo es uno de los futbolistas peruanos con mayor proyección y no está defraudando. Su presente está en el Sparta Praga y en sus primeras participaciones se ha encargado de dejar buenas sensaciones al comando técnico liderado por Brian Priske. El estratega habló sobre las características del ex Sporting Cristal y también señaló en qué puntos debe mejorar para destacar en el plantel.

"Tiene muy buenas cualidades con la pelota, pero aún debe mejorar. Trabajaremos en su estado físico, y debe acostumbrarse a la intensidad de la liga checa", dijo Brian Priske, entrenador del Sparta Praga, sobre las cualidades del jugador que pasó por Sporting Cristal, Riga F.C. y el Partizán.

Joao Grimaldo anotó gol en el Sparta Praga tras asistencia de Oliver Sonne.

El Sparta Praga está actualmente en el segundo puesto de la clasificación siendo superado solamente por el Slavia Praga. Con los recientes refuerzos, el club checo espera poder mantenerse en la pelea por la lucha del campeonato local.

¿Cuándo juega el Sparta Praga?

El Sparta Praga de Joao Grimaldo y Oliver Sonne jugará el domingo 8 de febrero ante Zlin. El partido está programado para jugarse desde las 9:30 hora peruana.