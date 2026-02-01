0
EN VIVO
Real Madrid vs Rayo Vallecano por LaLiga

DT de Sparta Praga dio rotundo calificativo sobre Oliver Sonne tras debut: "Tiene un gran..."

Brian Priske, entrenador de Sparta Praga, se pronunció luego del estreno oficial del lateral de la selección peruana en la Chance Liga de República Checa. ¿Qué dijo?

Solange Banchon
DT de Sparta Praga se refirió a Oliver Sonne tras debut oficial en la Chance Liga
DT de Sparta Praga se refirió a Oliver Sonne tras debut oficial en la Chance Liga | Foto: Sparta Praga/Composición: Líbero
COMPARTIR

Oliver Sonne y Joao Grimaldo, ex Sporting Cristal vienen haciendo historia en Sparta Praga. Los peruanos fueron pieza clave en la reciente goleada de 3-0 contra Dukla por la fecha 20 de la Chance Liga de República Checa.

El valor en el mercado de Oliver Sonne tras fichaje por Sparta Praga

PUEDES VER: Oliver Sonne deslumbra en el mercado de pases: su descomunal valor tras fichaje por Sparta Praga

DT de Sparta Praga dio firme calificativo a Oliver Sonne

Este duelo fue bastante significativo para el popular 'Vikingo' ya que hacía su debut oficial con la camiseta de los 'Rojos'. Precisamente, al término del encuentro, su entrenador Brian Priske fue consultado respecto al estreno del lateral de la selección peruana y dejó gratas impresiones.

Durante la conferencia de prensa, Priske calificó a Sonne como un futbolista "ofensivo muy fuerte", además destacó bastante su velocidad y técnica por las bandas.

"Es un jugador ofensivo muy fuerte, en buenas condiciones, puede correr mucho y tiene un gran pie derecho. Además es muy honesto en la parte de atrás", manifestó el estratega de Sparta Praga.

Oliver Sonne

Oliver Sonne debutó con asistencia de gol con Sparta Praga

Es importante recordar que, Oliver Sonne tuvo la oportunidad de mostrarse ante Dukla, luego de hacer su ingreso al campo de juego sobre los 82 minutos en reemplazo de Pavel Kadeřábek. De esta forma, el ex Burnley de la Premier League, buscará seguir teniendo mayor protagonismo en el cuadro que lidera Brian Priske en los próximos seis meses.

Próximo partido de Sparta Praga:

Sparta Praga volverá a la acción este domingo 8 de febrero cuando visite a Zlín por la jornada 21 de la Liga de República Checa. El compromiso quedó pactado para las 9:30 horas locales de Perú.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

Lo más visto

  1. Alianza Lima vs 2 de Mayo: fecha y hora oficial del partido por Copa Libertadores 2026

  2. Real Madrid vs Rayo Vallecano EN VIVO por LaLiga: transmisión del partido

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano