- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs ADT
- Real Madrid vs Rayo Vallecano
- Garcilaso vs Sporting Cristal
- Boca Juniors vs Newell's
- Rosario Central vs River Plate
- Peñarol vs Nacional
- Alianza Lima
- Liga 1 2026
- Tabla de la Liga Peruana de Vóley
DT de Sparta Praga dio rotundo calificativo sobre Oliver Sonne tras debut: "Tiene un gran..."
Brian Priske, entrenador de Sparta Praga, se pronunció luego del estreno oficial del lateral de la selección peruana en la Chance Liga de República Checa. ¿Qué dijo?
Oliver Sonne y Joao Grimaldo, ex Sporting Cristal vienen haciendo historia en Sparta Praga. Los peruanos fueron pieza clave en la reciente goleada de 3-0 contra Dukla por la fecha 20 de la Chance Liga de República Checa.
PUEDES VER: Oliver Sonne deslumbra en el mercado de pases: su descomunal valor tras fichaje por Sparta Praga
DT de Sparta Praga dio firme calificativo a Oliver Sonne
Este duelo fue bastante significativo para el popular 'Vikingo' ya que hacía su debut oficial con la camiseta de los 'Rojos'. Precisamente, al término del encuentro, su entrenador Brian Priske fue consultado respecto al estreno del lateral de la selección peruana y dejó gratas impresiones.
Durante la conferencia de prensa, Priske calificó a Sonne como un futbolista "ofensivo muy fuerte", además destacó bastante su velocidad y técnica por las bandas.
"Es un jugador ofensivo muy fuerte, en buenas condiciones, puede correr mucho y tiene un gran pie derecho. Además es muy honesto en la parte de atrás", manifestó el estratega de Sparta Praga.
Oliver Sonne debutó con asistencia de gol con Sparta Praga
Es importante recordar que, Oliver Sonne tuvo la oportunidad de mostrarse ante Dukla, luego de hacer su ingreso al campo de juego sobre los 82 minutos en reemplazo de Pavel Kadeřábek. De esta forma, el ex Burnley de la Premier League, buscará seguir teniendo mayor protagonismo en el cuadro que lidera Brian Priske en los próximos seis meses.
Próximo partido de Sparta Praga:
Sparta Praga volverá a la acción este domingo 8 de febrero cuando visite a Zlín por la jornada 21 de la Liga de República Checa. El compromiso quedó pactado para las 9:30 horas locales de Perú.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90