DT de Sparta Praga dio rotundo calificativo sobre Oliver Sonne tras debut: "Tiene un gran..."

Oliver Sonne y Joao Grimaldo, ex Sporting Cristal vienen haciendo historia en Sparta Praga. Los peruanos fueron pieza clave en la reciente goleada de 3-0 contra Dukla por la fecha 20 de la Chance Liga de República Checa.

DT de Sparta Praga dio firme calificativo a Oliver Sonne

Este duelo fue bastante significativo para el popular 'Vikingo' ya que hacía su debut oficial con la camiseta de los 'Rojos'. Precisamente, al término del encuentro, su entrenador Brian Priske fue consultado respecto al estreno del lateral de la selección peruana y dejó gratas impresiones.

Durante la conferencia de prensa, Priske calificó a Sonne como un futbolista "ofensivo muy fuerte", además destacó bastante su velocidad y técnica por las bandas.

"Es un jugador ofensivo muy fuerte, en buenas condiciones, puede correr mucho y tiene un gran pie derecho. Además es muy honesto en la parte de atrás", manifestó el estratega de Sparta Praga.

Oliver Sonne debutó con asistencia de gol con Sparta Praga

Es importante recordar que, Oliver Sonne tuvo la oportunidad de mostrarse ante Dukla, luego de hacer su ingreso al campo de juego sobre los 82 minutos en reemplazo de Pavel Kadeřábek. De esta forma, el ex Burnley de la Premier League, buscará seguir teniendo mayor protagonismo en el cuadro que lidera Brian Priske en los próximos seis meses.

Próximo partido de Sparta Praga:

Sparta Praga volverá a la acción este domingo 8 de febrero cuando visite a Zlín por la jornada 21 de la Liga de República Checa. El compromiso quedó pactado para las 9:30 horas locales de Perú.