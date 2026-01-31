Oliver Sonne deslumbra en el mercado de pases: su descomunal valor tras fichaje por Sparta Praga

Oliver Sonne podrá hacer su gran debut en la Chance Liga de República Checa este sábado cuando su equipo se enfrente a Dukla Praga por la jornada 20 del torneo local. En este encuentro, el lateral de la selección peruana quedó en el banco de suplentes, al igual que su compatriota, el ex Sporting Cristal, Joao Grimaldo.

¿En cuánto se cotiza Oliver Sonne?

El popular 'Vikingo' dejó Burnley de la Premier League de Inglaterra en búsqueda de mayores minutos esta temporada. Durante su presente con los 'Clarets', el habilidoso futbolista de 25 años elevó su valor de 2.70 hasta 4 millones de euros que todavía conserva hasta su actualidad tras su arribo a 'The Reds'.

Ello sin antes recordar que en los últimos años, Oliver Sonne tuvo una increíble mejora en su cotización en el mercado de pases. En sus inicios, el peruano-danés obtuvo 250 mil euros y no fue hasta mediados de 2024 que llegó hasta los 2 millones en vista de su auspicioso desempeño con la escuadra de la Superliga danesa.

Valor en el mercado de pases de Oliver Sonne según Transfermarkt

¿Cómo le fue a Oliver Sonne en Burnley?

El 'Vikingo' tuvo muy poco protagonismo en el cuadro que lidera Scott Parker a tal punto de disputar oficialmente 8 partidos por la Premier League, y FA Cup 2025-26. Inluso, no dio asistencias y apenas marcó una anotación.

Su mejor momento en lo que va de su carrera profesional lo alcanzó en el 2022-2023 donde Sonne afrontó 40 compromisos con Silkeborg de Dinamarca, por la Superliga, Landspokal Cup y Europa Conference League. Además, su buen presente se vio reflejado en los 5 tantos que convirtió.

Así fue el primer entrenamiento de Oliver Sonne con Sparta Praga

Al lado de Joao Grimaldo, el futbolista Oliver Sonne realizó su primer entrenamiento con camiseta de Sparta Praga, pensando en su estreno oficial esta temporada.