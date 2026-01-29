¡Oficial! Sparta Praga anuncia la llegada de Oliver Sonne tras salir de Burnley: "Ilusión"

Oliver Sonne no atraviesa su mejor momento luego de no lograr continuidad en el Burnley de la Premier League, donde no sumó los minutos que esperaba. Ante esta situación, el defensor peruano fue cedido al Sparta Praga de la República Checa. El ‘Vikingo’ intentará recuperar ritmo y protagonismo hasta el final de la temporada, donde además compartirá vestuario con Joao Grimaldo.

Sparta Praga anuncia la llegada de Oliver Sonne

Sparta Praga confirmó la llegada de Oliver Sonne en calidad de cedido para disputar el segundo tramo de la temporada. El lateral peruano ya posó con la camiseta del club y buscará recuperar su mejor ritmo.

Minutos después, el club compartió la noticia en sus redes sociales y, mediante un asombroso video, remarcaron la conexión del jugador con el Perú, luciendo imágenes de Machu Picchu y el tatuaje del escudo nacional que tiene Sonne.

Mediante un comunicado en su sitio web oficial, el club destacó la llegada del 'Vikingo' y le dieron la bienvenida al equipo. Asimismo, remarcaron que están ilusionados por su fichaje.

"El Sparta tendrá al lateral derecho Oliver Sonne, de 25 años, cedido hasta el final de la temporada actual. El habitual del Burnley se incorporó al club inglés a finales de 2024 procedente del Silkeborg danés y ahora ficha por el Letná. ¡Mucha suerte, Oliver!", mencionaron.

"Oliver, ¡bienvenido a Letná! Esperamos con ilusión tu rendimiento con la camiseta roja", remarcó la institución al final de su comunicado en su sitio web.