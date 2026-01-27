Oliver Sonne se va del Burnley y es nuevo jugador de Sparta Praga: conoce todos los detalles

0

Buscando mayor continuidad, Oliver Sonne dejó el Burnley y jugará junto a Joao Grimaldo en el Sparta Praga, club histórico de República Checa.

Sparta Praga tendrá en sus filas a Oliver Sonne hasta junio de este año
En su propósito de buscar más minutos, Oliver Sonne tiene nuevo equipo. El lateral de la selección peruana dejará el Burnley y se convirtió en flamante refuerzo de Sparta Praga, según confirman diferentes medios europeos.

El acuerdo entre el elenco inglés y su par checo es por un préstamo hasta junio de este año y el mismo no incluye una opción de compra, por lo que el jugador deberá volver sí o sí al club dueño de su pase

Los 'Rojos' sumarán al segundo peruano en sus filas, recordando que Joao Grimaldo, ex Sporting Cristal, también fue anunciado como contratación de dicho equipo.

Oliver Sonne fichó por Sparta Praga.

Cabe señalar que Sonne tiene contrato con Burnley hasta junio del 2029 y dicha institución lo tiene considerado para el futuro, por lo que espera que regrese más consolidado de su aventura por República Checa.

Sparta Praga viene jugando la Conference League y tiene prácticamente asegurado su pase a octavos de final, a falta de una jornada para culminar la fase liga. Además, en el campeonato checo marcha segundo, con 38 puntos, a siete unidades del líder Slavia.

Oliver Sonne: valor en el mercado

De acuerdo a la última actualización de Transfermarkt, Oliver Sonne tiene un valor en el mercado de fichajes de 4 millones de euros, siendo esta la mayor cotización de su carrera deportiva.

