Oliver Sonne puede dejar Burnley y remecer el mercado firmando por club de Champions: "Acuerdo"

Oliver Sonne es uno de los futbolistas peruanos que goza de poca continuidad en Burnley de la Premier League 2025-26. Por ese motivo, desde Dinamarca, señalaron que el popular 'Vikingo' puede dejar el equipo que dirige el técnico Scott Parker para ser flamante fichaje de una escuadra que juega la Champions League.

Oliver Sonne puede dejar Burnley para fichar por club de Champions League

De acuerdo a la información que brindó el periodista Daniel Nojsen del diario Bold, FC Copenhague, donde actualmente milita su compatriota Marcos López, analiza la chance de incorporar al jugador de 25 años, en vista de que buscan refuerzos en la posición de lateral derecho durante este mercado de pases.

"FC Copenhague tiene en alta estima al danés Oliver Sonne en su lista de deseos y ha estado en diálogo con el Burnley sobre la posibilidad de fichar al lateral con acuerdo de cesión", indicó el comunicador en sus redes sociales.

Oliver Sonne en la mira de FC Copenhague

No obstante, hay que precisar que por reglamento de la FIFA, una escuadra solo puede tener 6 futbolistas cedidos a clubes fuera de su país, y hoy en día los 'Clarets' ya cuentan con 5 plazas ocupadas lo que solo les da la posibilidad de tener una disponible para el 'Vikingo', aunque eso conlleve a que más adelante se cierren algunos acuerdos con figuras de otros países.

La campaña de Oliver Sonne con Burnley en la temporada 2025-26

Como es de conocimiento, Sonne no tiene muchos minutos esta temporada con Burnley. Hace algunas semanas, reapareció con la camiseta de los 'Vinotintos' en un duelo ante Fulham por la Premier League de Inglaterra, sin embargo, su entrenador todavía no lo considera como titular en el esquema de los 'Clarets'. Las cifras refieren que apenas marcó 1 gol de 10 encuentros oficiales entre el torneo inglés, EFL Cup y FA Cup 25/26.

A propósito de eso, Scott Parker se refirió al futuro del talentoso futbolista este 2026. "De nuevo, depende de nuestras circunstancias y tomaremos la decisión sobre quién creemos que puede tener minutos de juego", sostuvo el DT para Sky Sports.

¿En cuánto se cotiza Oliver Sonne?

Según el prestigioso portal internacional Transfermarkt, el lateral Oliver Sonne permanece cotizado en 4 millones de euros tras su presente con Burnley. Gracias a esta cifra, el joven futbolista de raíces peruanas también viene siendo el de mejor valor en el mercado de transferencias.