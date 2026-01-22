- Hoy:
¡De lujo! Joao Grimaldo se luce con gran definición y anota su primer gol con Sparta Praga - VIDEO
¡Llegó el primero! Joao Grimaldo ya empieza a brillar con la camiseta del Sparta Praga y acaba de maravillar a los hinchas tras marcar su primer gol en un partido amistoso.
Joao Grimaldo no ha tardo en brillar tras su fichaje por el Sparta Praga. El extremo peruano dejó atrás su pasado en Riga FC y ya se empieza a consolidar como una de las grandes figuras de su equipo, luego de demostrar toda su jerarquía anotando su primer gol en un amistoso ante Legia de Varsovia.
Joao Grimaldo anotó su primer gol con Sparta Praga
El talentoso atacante nacional ya empezó a gozar de sus primeros minutos con su nuevo club. Joao Grimaldo dejó el fútbol de Letonia y se convirtió en el flamante fichaje del Sparta Praga, uno de los clubes históricos de Europa. Precisamente, el peruano volvió a tener actividad en un partido amistoso y consiguió marcar su primer gol.
Sobre los 11 minutos del partido ante Legia de Varsovia, el exjugador de Sporting Cristal consiguió demostrar una gran asociación con sus compañeros y se proyectó por la banda derecha. Luego de ver al portero descolocado, no dudó y sacó un gran remate cruzado que se metió al fondo del arco.
De esta forma, el extremo de 22 años consiguió estrenarse como goleador con la camiseta del Sparta Praga y ya empezó a destacar de gran manera, aumentando sus opciones de ser titular para el inicio de la temporada.
Cabe señalar que, cinco minutos antes de su gol, Grimaldo también demostró su habilidad y compañerismo con una asistencia de gol para su compañero Zika, auto del primer gol del partido.
Valor de mercado de Joao Grimaldo
Joao Grimaldo ha logrado mejorar notablemente su rendimiento en el campo, algo que se vio reflejado en su valor de mercado. Según el portal internacional Transfermarkt, el atacante ostenta una cotización de de 700 mil euros en el mercado de pases. Una cifra que se viene recuperando y apunta a seguir incrementándose tras sus buenas actuaciones en el fútbol europeo.
