Joao Grimaldo y su impensado valor en el mercado de pases tras su llegada a Sparta Praga

¿En cuánto se cotiza? Según Transfermarkt, el exfutbolista de Sporting Cristal, Joao Grimaldo registra un inédito valor en el mercado luego de su fichaje por Sparta Praga.

El valor en el mercado de pases de Joao Grimaldo en el inicio del 2026
Joao Grimaldo es uno de los jugadores peruanos de mayor proyección en el extranjero. El ex Sporting Cristal llegó hace poco a Sparta Praga de República Checa, luego de una gran temporada con Riga FC de Letonia. Conoce cuál es su actual valor en el mercado de pases luego de su fichaje por los 'Rojos'.

El popular 'Látigo' se inició profesionalmente en las canteras del cuadro celeste allá por el 2021, con un aproximado de 125 mil euros. No obstante, en vista de su notable crecimiento como futbolista fue aumentando su cotización.

Durante el 2024, Grimaldo alcanzó su máxima cifra de 1.50 millones de euros, tras ser el deportista más destacado del conjunto bajopontino. Ello, fue clave para que importantes clubes de Sudamérica y Europa lo tengan en la mira.

¿En cuánto se cotiza Joao Grimaldo?

Joao Grimaldo

El valor de Joao Grimaldo en el mercado de pases según Transfermarkt

Sin embargo, pese a haberse incorporado a Partizán de Belgrado a fines de ese mismo año, el extremo izquierdo, no logró mantener su valor y disminuyó a 1 millón de euros. Mientras tanto, para sorpresa de sus hinchas, esta cantidad continuó en descenso y cerró el 2025, con 700 mil euros en el mercado de pases; cifra que conserva hasta la actualidad luego de su estreno con Sparta Praga.

El peruano ya vive su primera semana de entrenamientos con el cuadro de República Checa y espera afianzar su nivel para ganarse la confianza del entrenador danés Brian Priske.

Según el calendario, el equipo de Joao Grimaldo deberá afrontar otro amistoso de pretemporada contra Legia de Varsovia de Polonia, pensando en el regreso oficial del campeonato local.

