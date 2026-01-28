Oliver Sonne remece las redes con inédita publicación en medio de su posible llegada a Sparta Praga

En los últimos días, Oliver Sonne ha sido noticia a nivel internacional por su posible llegada a Sparta Praga de República Checa. Desde Europa, diversos medios han indicado que el camino del lateral de la selección peruana será fuera de Burnley de la Premier League de Inglaterra, sabiendo que el jugador desea mayor continuidad a sus 25 años de edad.

Oliver Sonne sorprende con publicación en redes sociales

En medio de este panorama que ubican al 'Vikingo' lejos de Inglaterra, el futbolista impactó en redes sociales con un par de stories en Instagram que genera una serie de incógnitas entre los aficionados. Y es que se ve a Oliver Sonne junto a su mascota y pareja rumbo a un nuevo destino.

Es de conocimiento que el futbolista acaba de comprometerse con su pareja, así como que le tiene un inmenso cariño a su mascota. Es por ello, que se ve un avión en una de las postales que hace intuir que el jugador está viajando con ambos hacia un nuevo lugar a estas alturas de su carrera.

Oliver Sonne y sus publicaciones en Instagram en medio de su posible llegada a Sparta Praga.

De momento, no hay un pronunciamiento oficial de Sparta Praga, Burnley o el mismo Oliver Sonne sobre la posibilidad de que llegue a República Checa en calidad de préstamo. Ya se verá cómo se resuelve esa negociación que debe culminar antes del 31 de enero, fecha límite en el que cierra el mercado de pases de invierno en Europa.

¿Cuándo termina el contrato de Oliver Sonne con Burnley de Inglaterrra?

Oliver Sonne tiene contrato con Burnley de Inglaterra hasta junio del 2029, por lo que aún tiene varias temporadas para poder demostrar que puede estar en el primer equipo del conjunto violeta. Lo cierto, es que el lateral de la selección peruana buscará continuidad en un nuevo elenco y luego regresar al club dueño de su pase para pelear cada uno de los objetivos.