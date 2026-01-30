Prensa de República Checa dio tajante calificativo a Oliver Sonne tras fichar por el Sparta: "Suplente..."

Oliver Sonne no tenía minutos en el equipo de Burnley en la Premier League y su presente estará en el Sparta Praga de República Checa, donde también ficharon recientemente a Joao Grimaldo tras una destacada temporada. La prensa de dicho país se refirió al fichaje del jugador de la selección peruana a pocas horas de hacerse oficial el anuncio.

En medio de la poca continuidad que tenía en el Burnley, Oliver Sonne se convirtió en flamante fichaje del Sparta Praga con el objetivo de llegar a ser titular y conseguir los minutos de juego que no pudo en la Premier League. El futbolista de 25 años tuvo la opción de fichar por el FC Copenhague, pero finalmente no se concretó.

Prensa de República Checa califica el fichaje de Oliver Sonne

El Sparta Praga tiene en su plantel a dos peruanos y es que luego de reforzarse con Joao Grimaldo, también se anunció el fichaje de Oliver Sonne. A pesar de no haber jugado, el 'Vikingo' ya genera expectativa en la prensa de República Checa.

"No se ha consolidado esta temporada, a pesar de haber sido titular en la primera ronda de la máxima categoría. Su puesto lo ocupaba Kyle Walker, quien jugó en el Manchester City durante años y con la selección inglesa hasta junio pasado. Sonne Christensen ha disputado seis partidos de liga como suplente, marcando contra el Fulham en diciembre. Su última entrada fue contra el Manchester United hace tres semanas", señalaron sobre las escasas apariciones de Oliver Sonne vistiendo la camiseta de su anterior equipo, el Burnley.

Oliver Sonne es fichaje del Sparta Praga.

La trayectoria de Oliver Sonne lo ha llevado a transitar por pocos equipos donde figuran el HB Køge, Silkeborg IF, Burnley Football Club y ahora el Sparta Praga. El peruanos-danés espera tener más minutos para demostrar su juego y ser convocado a la selección peruana.

Tomáš Rosický le dedica palabras a Oliver Sonne

Luego de confirmarse su fichaje al Sparta Praga, Tomáš Rosický, director deportivo del club checo, elogió al jugador. "Es un lateral derecho con una valiosa experiencia en el fútbol inglés. Incorporamos a un jugador que cumple con nuestras exigencias de intensidad, dinamismo y valentía en ataque", señaló.