Nuevo gol de Bassco Soyer: ex Alianza Lima anota en la victoria ante Portimonense - VIDEO

Alianza Lima es uno de los equipos de Latinoamérica conocido por la cantidad de jugadores que exporta a las ligas más importantes del mundo. Uno de los casos en sumarse ha sido el de Bassco Soyer, quien el año pasado estuvo en Perú jugando el amistoso ante Bolivia de la selección peruana.

Bassco Soyer es uno de los nombres con mayor proyección para el futuro y lo mejor para la gente blanquiazul es que tiene pasado en Alianza Lima. Ahora, su presente está en el Gil Vicente de Portugal. Sus recientes anotaciones están generando gran expectativa y se espera que siga triunfando a nivel internacional.

Bassco Soyer anotó nuevo gol en el Gil Vicente

Bassco Soyer continúa haciendo goles con la camiseta del Gil Vicente en la categoría U23. El ex Alianza Lima se hizo presente en la victoria ante Portimonense en la Liga Revelação. Su nombre continúa en boca de todos y de seguir así podría dar el gran salto al primer equipo o a otro club de Europa.

El gol de Bassco Soyer deja en claro su alto nivel desde que llegó a Gil Vicente. Hasta la fecha, acumula 5 goles en un total de 5 partidos; lo que quiere decir que anota un gol cada 90 minutos. El peruano es uno de los más destacados en la ronda clasificatoria del equipo portugués y su influencia se ve recompensada al participar en 5 d e los 6 encuentros en esta etapa.

Recordemos que en noviembre de 2025, Bassco Sayer fue convocado por el primer equipo de Gil Vicente. El presente del jugador peruano podría ayudarlo a ser uno de los próximos jugadores que den el gran salto a la primera división.