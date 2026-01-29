0
Burnley rompe su silencio tras ver a Oliver Sonne con camiseta de Sparta Praga: "Hasta el..."

Oliver Sonne fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Sparta Praga, por lo que Burnley de Inglaterra dio firme comentario del lateral de la Bicolor.

Diego Medina
Oliver Sonne generó pronunciamiento de Burnley de Inglaterra.
Oliver Sonne generó pronunciamiento de Burnley de Inglaterra.
En las últimas horas, Sparta Praga dio la buena nueva para Oliver Sonne al anunciarlo como su flamante fichaje para lo que resta de la temporada. El lateral de la selección peruana llega en calidad de préstamo por estos meses, sabiendo que tiene el deseo de tener la continuidad que no le brinda Burnley.

Sparta Praga anunció oficialmente la llegada de Oliver Sonne

Burnley se pronuncia tras salida de Oliver Sonne

A través de las redes sociales oficiales de Burnley, se pudo ver los detalles de la negociación con Sparta Praga para que Oliver Sonne llegue cedido por estos meses que le restan a la temporada. Asimismo, se ve que el club de la Premier League le desea lo mejor a su futbolista, sabiendo que aún tiene tiempo de contrato con la institución violeta.

"Podemos confirmar que el defensa Oliver Sonne se ha unido al Sparta de Praga en calidad de cedido hasta el final de la temporada 2025/26. Buena suerte, Oliver", informó Burnley en sus redes sociales.

Oliver Sonne, Burnley

Mensaje de Burnley tras ver a Oliver Sonne en Sparta Praga.

Sparta Praga presenta a Oliver Sonne

Mediante un comunicado, Sparta Praga presentó por todo lo alto a Oliver Sonne como su flamante refuerzo para lo que resta de la temporada. Confía en sus capacidades para que el equipo sigue compitiendo al máximo nivel en la liga local y Conference League.

"Oliver Sonne es un lateral derecho con una valiosa experiencia en el fútbol inglés. Incorporamos a un jugador que cumple con nuestras exigencias de intensidad, dinamismo y valentía en ataque. A la vez, es muy disciplinado en defensa. Creemos que, gracias a su calidad futbolística, mentalidad y carácter, se integrará a la perfección en el Sparta y se convertirá en una pieza clave del equipo. Es un jugador en la edad ideal que puede ayudarnos tanto en las competiciones nacionales como en Europa", indica el director deportivo de Sparta Praga, Tomáš Rosický.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

