Oliver Sonne y Joao Grimaldo: los peruanos se juntaron en el entrenamiento de Sparta Praga

Oliver Sonne es el único peruano que jugaba la Premier League de Inglaterra, pero su DT le quitó el respaldo y solo se la pasó en el banco de suplentes. Pasaron las semanas, el lateral se cansó de la situación y acordó su salida con destino República Checa. Aquí es donde se encontró con otro peruano. Joao Grimaldo. Ahora juntos compartirán la banda derecha de su equipo.

PUEDES VER: Mano Menezes fue presentado como el nuevo entrenador de la selección peruana

El lateral Oliver Sonne y el extremo Joao Grimaldo ahora son nuevos jugadores de Sparta Praga, los peruanos fueron presentados por todo lo alto y ahora se dejan ver en los entrenamientos tocando el balón. Parece que desde la selección peruana se hicieron amigos porque se dejaron ver contentos. En este club ambos parece que están en condiciones para ser titulares.

Video: Sparta Praga

Además se confirmó que fueron convocados para el partido liguero ante el Dukla, ahora mismo deben estar esperando su lugar en el banco de suplentes. Muchos hinchas peruanos se ilusionan porque esta dupla podría ser la próxima de la selección peruana en las Eliminatorias rumbo al mundial del 2030. Mano Menezes, nuevo DT de Perú, estará al tanto de su rendimiento.

¿Cómo llegó Grimaldo al Sparta Praga?

Tras una gran temporada con el Riga de Letonia, el extremo fue sondeado por Alianza Lima y hasta Universitario para volver a la Liga 1, pero su intención era continuar en el extranjero. Fue así como llegó la oferta de Sparta Praga, equipo que disputa torneo internacional y es protagonista en su liga. No se descarta que emigre a un mejor liga.

Problemas para Sonne en Inglaterra

Burnley, equipo de Oliver Sonne, viene de ascender a la Premier League, pero parece que su travesía por primera división podría terminar pronto. Ahora mismo están en posición de descenso y tampoco cuentan con el peruano, ahora que salió se evita toda posibilidad de tener su primer descenso en su carrera.