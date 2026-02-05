0

Prensa brasileña apunta contra Erick Noriega tras goleada a Botafogo: "Aún necesita..."

En Brasil hablan sobre el rendimiento de Erick Noriega tras su ausencia por una lesión que lo dejó fuera del cierre de la temporada pasada.

Jasmin Huaman
Prensa de Brasil se refiere al rendimiento de Erick Noriega en Gremio ante Botafogo.
Prensa de Brasil se refiere al rendimiento de Erick Noriega en Gremio ante Botafogo. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

Erick Noriega se fue de Alianza Lima en busca de triunfar en el extranjero y poco a poco se convirtió en jugador titular de Gremio. El jugador peruano de 24 años jugó todo el partido ante Botafogo y recibió contundente opinión de la prensa brasileña. El partido acabó 5-3 a favor del 'Tri'.

Hinchas del Gremio hacen llamativa petición sobre Erick Noriega.

PUEDES VER: Hinchas de Gremio piden nueva posición para Erick Noriega en el equipo: "Debe jugar en..."

Las buenas actuaciones de Erick Noriega en Alianza Lima hicieron que se convierta en uno de los jugadores más destacados del equipo y en poco tiempo concretó su salida del club para mudarse al fútbol de Brasil. Hoy en día, es una de las piezas indiscutidas en el elenco como titular y fecha a fecha se gana el respeto de los hinchas y prensa.

Prensa brasileña califica el rendimiento de Erick Noriega en Gremio

Gremio jugó ante Botafogo por la segunda fecha del Brasileirao y pudo sumar tres puntos como local. De esta manera, el 'Tricolor' sube posiciones en la tabla y se queda a tres puntos del líder Bragantino. Para la prensa de Brasil, Erick Noriega fue uno de los jugadores más consistentes y se llevó una excelente puntuación.

"Tuvo una actuación con pases bien distribuidos y buena cobertura de espacios en el mediocampo. Aún necesita integrarse en la defensa", fue lo que señaló el portal de GeGlobo en su página web, además de darle una calificación de 6 puntos tras desempeñarse en otra posición que recién se lo empieza a conocer en Brasil.

Erick Noriega

Erick Noriega jugó todo el partido ante Botafogo.

¿Cuándo vuelve a jugar Gremio?

El próximo partido de Erick Noriega será ante Nova Hamburgo por los playoffs del torneo Gaucho. El encuentro está programado para jugarse el sábado 7 de febrero desde las 16:30 en Perú. Luego, se concentrará en el Sao Paulo.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. Partidos de hoy EN VIVO: programación, horario y dónde ver fútbol online este jueves 5 de febrero

  2. Alianza Lima fue sorprendido por el debutante 2 de Mayo y perdió 1-0 en el partido de ida

  3. El insólito gol que se falló Federico Girotti en el Alianza Lima vs 2 de Mayo - VIDEO

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano