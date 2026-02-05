Prensa brasileña apunta contra Erick Noriega tras goleada a Botafogo: "Aún necesita..."

Erick Noriega se fue de Alianza Lima en busca de triunfar en el extranjero y poco a poco se convirtió en jugador titular de Gremio. El jugador peruano de 24 años jugó todo el partido ante Botafogo y recibió contundente opinión de la prensa brasileña. El partido acabó 5-3 a favor del 'Tri'.

Las buenas actuaciones de Erick Noriega en Alianza Lima hicieron que se convierta en uno de los jugadores más destacados del equipo y en poco tiempo concretó su salida del club para mudarse al fútbol de Brasil. Hoy en día, es una de las piezas indiscutidas en el elenco como titular y fecha a fecha se gana el respeto de los hinchas y prensa.

Prensa brasileña califica el rendimiento de Erick Noriega en Gremio

Gremio jugó ante Botafogo por la segunda fecha del Brasileirao y pudo sumar tres puntos como local. De esta manera, el 'Tricolor' sube posiciones en la tabla y se queda a tres puntos del líder Bragantino. Para la prensa de Brasil, Erick Noriega fue uno de los jugadores más consistentes y se llevó una excelente puntuación.

"Tuvo una actuación con pases bien distribuidos y buena cobertura de espacios en el mediocampo. Aún necesita integrarse en la defensa", fue lo que señaló el portal de GeGlobo en su página web, además de darle una calificación de 6 puntos tras desempeñarse en otra posición que recién se lo empieza a conocer en Brasil.

Erick Noriega jugó todo el partido ante Botafogo.

¿Cuándo vuelve a jugar Gremio?

El próximo partido de Erick Noriega será ante Nova Hamburgo por los playoffs del torneo Gaucho. El encuentro está programado para jugarse el sábado 7 de febrero desde las 16:30 en Perú. Luego, se concentrará en el Sao Paulo.