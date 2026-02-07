Bassco Soyer: pasó de ser el mejor jugador a hacer su peor partido con Gil Vicente

0
Tabla de posiciones Liga 1 2026 tras la fecha 2 del Apertura
Bassco Soyer fue catalogado como una promesa dentro de las divisiones menores de Gil Vicente; sin embargo, en su último duelo no le fue tan bien y logró tener su peor partido en Portugal.

Bassco Soyer salió expulsado y se falló un penal en su último partido con Gil Vicente
Bassco Soyer salió expulsado y se falló un penal en su último partido con Gil Vicente | Foto: Gil Vicente
Bassco Soyer sigue siendo uno de los nombres más comentados en el equipo sub-23 del Gil Vicente de Portugal. A sus 19 años, el exfutbolista de Alianza Lima destaca por su desempeño en las divisiones menores del club luso, consolidándose como una de las jóvenes promesas peruanas en el fútbol europeo. Sin embargo, en su último encuentro, tuvo su peor partido.

Bassco Soyer salió expulsado y se falló un penal en su último partido con Gil Vicente

En el último duelo frente a Marítimo, el delantero atravesó una jornada complicada. Luego de llegar en un buen momento futbolístico, Soyer protagonizó un partido para el olvido al fallar un penal clave y terminar expulsado por acumulación de tarjetas amarillas.

La ejecución desde los doce pasos se produjo a los 39 minutos del primer tiempo, cuando el '10' del Gil Vicente tuvo la oportunidad de aumentar la ventaja de su equipo. Sin embargo, el disparo del delantero peruano se elevó por encima del arco, desaprovechando la oportunidad de colocar el marcador 2-0.

Tras el error, Bassco Soyer mostró signos de frustración y aumentó la intensidad de su juego. Esta situación lo llevó a cometer una falta innecesaria minutos más tarde, acción que le costó la segunda tarjeta amarilla y, por consiguiente, la expulsión.

A pesar de quedarse con un jugador menos, el Gil Vicente logró sostener el resultado y terminó llevándose la victoria ante Marítimo. El desenlace del partido evitó que el error individual de Soyer tuviera mayores consecuencias en el marcador final.

Bassco Soyer y su buen rendimiento con Gil Vicente

Más allá de este episodio, el balance del peruano en Portugal sigue siendo positivo. Desde su llegada, Basco Soyer ha disputado 19 partidos con el Gil Vicente sub-23, registrando 7 goles y una asistencia, cifras que reflejan su potencial y lo instan a seguir corrigiendo detalles para mantener su crecimiento futbolístico.

