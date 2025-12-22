Bassco Soyer, canterano de Alianza Lima, se perfila a ser el próximo 10 de la Selección Peruana

Quizás muchos no se han dado cuenta, pero hay un peruano que desde hace meses ha confirmado que su carrera está en ascenso. Se trata de Bassco Soyer, el mismo que muchos conocieron tras el gol que le marcó a Bolivia en la victoria de Perú (SAFAP). Este amistoso que se jugó en Chincha fue el escenario perfecto para que se den cuenta que puede ser de utilidad si es convocado a la Selección Peruana.

¿Quién es Bassco Soyer? Es un futbolista que surgió en las canteras de Alianza Lima, siempre destacó en su categoría (2006) y por esa razón hasta lo llamaban para reforzar a categorías mayores como la 2004 y 2005. Además ha sido parte de la Selección Peruana Sub 17, Sub 20 y Sub 23. El partido ante Bolivia lo están considerando como partido FIFA, por lo que hizo su debut oficial con la selección mayor.

En Alianza Lima hizo su debut en primera división y hasta anotó un gol en las pocas oportunidades que tuvo. Cuando fue promovido al primer equipo blanquiazul se dio cuenta que no iba a tener muchas oportunidades, por lo que decidió darle otro rumbo a su carrera. Fue así como terminó siendo vendido a Gil Vicente de Portugal. Se fue agracedido con el club y dejó una importante suma por su venta.

Empieza su carrera en Europa

Llegó en julio del 2025 a Portugal para sumarse al Gil Vicente y fue incluido en el equipo Sub 23. Ya empezó a destacar, pues lleva 3 goles en el torneo Sub 23 y eso fue suficiente para que este incluido en la lista del equipo principal. Si bien viene entrenando y siendo parte de amistosos, todavía no hizo su debut oficial con el primer equipo. Para 2026 es un hecho que podría lograrlo.

El futuro '10' de la Selección Peruana

Equipo que juega, equipo en el que destaca. Bassco Soyer tiene todo el potencial para volverse uno de los jugadores más importantes de la Selección Peruana. Cuando estaba en Alianza Lima confesó que era uno de sus sueños y sigue trabajando para lograrlo. Ahora mismo muchos lo ponen por delante del mismo Jairo Concha y hasta Sergio Peña.