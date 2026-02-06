América vs. Monterrey por Liga MX: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?

América vs. Monterrey se enfrentan este sábado 7 de febrero, desde el Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México, en un partido correspondiente a la fecha 5 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

América vs. Monterrey: horario del partido

Si te gusta ver los partidos de la Liga MX de México y deseas sintonizar el partido entre América vs. Monterrey, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

México y Centroamérica: 21:10 horas

Perú: 22:10 horas

Colombia: 22:10 horas

Ecuador: 22:10 horas

Bolivia: 23:10 horas

Venezuela: 23:10 horas

Estados Unidos (Miami, Washington y Nueva York): 23:10 horas

Argentina: 00:10 horas (del domingo 8)

Brasil: 00:10 horas (del domingo 8)

Chile: 00:10 horas (del domingo 8)

Paraguay: 00:10 horas (del domingo 8)

Uruguay: 00:10 horas (del domingo 8)

¿Dónde ver América vs. Monterrey?

México: TUDN, Canal 5-Televisa y VIX Premium

Estados Unidos: Univisión y TUDN USA

Centroamérica: TUDN y VIX Premium

Perú y resto de Sudamérica: VIX Premium

Internacional: bet365

América vs. Monterrey por el Torneo Clausura 2026 de Liga MX

Será la primera vez en este año en la que los clubes América y Monterrey se vean las caras. De acuerdo a la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, el conjunto amaricanista está a una victoria de ubicarse en la zona de clasificación para la liguilla, mientras que la 'Pandilla' tratará de cuidar su lugar en los playoffs.

Las 'Águilas', con 5 puntos, necesitan ganar y al mismo esperar que Tijuana no sume de a tres, de esa forma se meterán entre los ocho primeros del Torneo Clausura 2026. Por su parte, los 'Rayados' (con 7 unidades) querrán al menos un punto para no salir de la zona de clasificados, en caso los clubes que están más abajo en la tabla se hacen con la victoria en sus respectivos partidos.