América vs. Monterrey por Liga MX: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?
América vs. Monterrey chocan este sábado por la fecha 5 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO.
América vs. Monterrey se enfrentan este sábado 7 de febrero, desde el Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México, en un partido correspondiente a la fecha 5 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.
América vs. Monterrey: horario del partido
Si te gusta ver los partidos de la Liga MX de México y deseas sintonizar el partido entre América vs. Monterrey, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:
- México y Centroamérica: 21:10 horas
- Perú: 22:10 horas
- Colombia: 22:10 horas
- Ecuador: 22:10 horas
- Bolivia: 23:10 horas
- Venezuela: 23:10 horas
- Estados Unidos (Miami, Washington y Nueva York): 23:10 horas
- Argentina: 00:10 horas (del domingo 8)
- Brasil: 00:10 horas (del domingo 8)
- Chile: 00:10 horas (del domingo 8)
- Paraguay: 00:10 horas (del domingo 8)
- Uruguay: 00:10 horas (del domingo 8)
¿Dónde ver América vs. Monterrey?
- México: TUDN, Canal 5-Televisa y VIX Premium
- Estados Unidos: Univisión y TUDN USA
- Centroamérica: TUDN y VIX Premium
- Perú y resto de Sudamérica: VIX Premium
- Internacional: bet365
América vs. Monterrey por el Torneo Clausura 2026 de Liga MX
Será la primera vez en este año en la que los clubes América y Monterrey se vean las caras. De acuerdo a la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, el conjunto amaricanista está a una victoria de ubicarse en la zona de clasificación para la liguilla, mientras que la 'Pandilla' tratará de cuidar su lugar en los playoffs.
Las 'Águilas', con 5 puntos, necesitan ganar y al mismo esperar que Tijuana no sume de a tres, de esa forma se meterán entre los ocho primeros del Torneo Clausura 2026. Por su parte, los 'Rayados' (con 7 unidades) querrán al menos un punto para no salir de la zona de clasificados, en caso los clubes que están más abajo en la tabla se hacen con la victoria en sus respectivos partidos.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90