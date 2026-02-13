¿A qué hora juega Chivas vs América, canal de transmisión y dónde ver partido de Liga MX?

El telón se levanta para una nueva edición del clásico mexicano, un duelo que siempre paraliza a los hinchas y que esta vez llega cargado de ingredientes especiales. Chivas de Guadalajara recibe a Club América en un choque correspondiente a la fecha 6 del Clausura de la Liga MX, con realidades distintas, pero con la misma ambición: imponerse y quedarse con los 3 puntos.

¿A qué hora juega Chivas vs América?

El compromiso de ida está programado para este sábado 14 de febrero. En México jugará a las 9.07 p. m. mientras que en Perú, Colombia y Ecuador iniciará a las 10.07 p. m.

Perú, Ecuador y Colombia 10.07 p.m.

Bolivia y Venezuela: 11.07 p.m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile: 12.07 a.m. (domingo)

México y Centroamérica: 9.07 p.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 10.07 p.m.

España: 4.07 a.m. (domingo)

Canal confirmado para ver Chivas vs América

El partido por la Liga MX entre Chivas vs América se verá por la señal en vivo vía streaming por Amazon Prime.

¿Dónde ver Chivas vs América EN VIVO?

México: Amazon Prime

Puerto Rico: Telemundo, UNIVERSONAICOM

EEUU: Telemundo, UNIVERSO

Chivas vs América: posibles alineaciones

América: Luis Malagón, Dagoberto Espinoza, Igor Lichnovsky, Sebastián Cáceres, Cristian Borja, Israel Reyes, Álvaro Fidalgo, Alejandro Zendejas, Erick Sánchez, Rodrigo Aguirre y Allan-Saint Maximin.

Chivas: José Rangel, Miguel Tapias, Bryan González, Diego Campillo, Miguel Gómez, Cade Cowell, Efraín Álvarez, Erick Gutiérrez, Luis Romo, Fernando González y Roberto Alvarado.

Chivas vs América por la Liga MX

Chivas de Guadalajara atraviesa un presente brillante, impulsado por una racha de victorias que lo mantiene como líder y con la confianza en alza. Este gran momento alimenta la ilusión de su hinchada y refuerza la idea de que el equipo puede dar un golpe de autoridad frente a su histórico rival.

Para el América, el desafío pasa por dejar atrás semanas irregulares y encontrar mayor solidez colectiva. El plantel sabe que un clásico puede cambiar el rumbo de cualquier torneo, por lo que buscará mostrar una versión más firme y competitiva, incluso jugando como visitante.

El duelo, además, representa una oportunidad especial para Chivas de romper una larga sequía ante las Águilas en el Estadio Akron, mientras que los azulcremas intentarán silenciar el estadio y dar un golpe anímico. Todo está servido para un choque intenso y pronóstico reservado.