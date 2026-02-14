Cruz Azul vs. Tigres EN VIVO: alineaciones, hora y dónde ver Torneo Apertura de la Liga MX

Desde el Estadio Banorte, no te pierdas la transmisión del partido entre Cruz Azul vs. Tigres por la fecha número 6 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El encuentro se llevará a cabo este domingo 15 de febrero desde las 17.30 horas de Perú y con transmisión de TUDN para todo el territorio mexicano. Revisa los detalles del compromiso aquí.

PUEDES VER: DT de 2 de Mayo a punto de hacer historia por eliminar a Alianza Lima en Copa Libertadores

Ambos clubes tienen 10 unidades en la tabla de posiciones y están a 5 puntos del líder. que de momento es Chivas de Guadalajara. Por ello, tanto la 'Máquina' como 'Felinos' buscarán el triunfo que los acerque al objetivo de salir campeones nacionales a final de la temporada.

¿A qué hora juega Cruz Azul vs. Tigres?

Te dejamos la hora dependiendo tu país de residencia:

México y Costa Rica: 16.30 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 17.30 horas

Bolivia y Venezuela: 18.30 horas

Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil: 19.30 horas

¿Dónde ver EN VIVO Cruz Azul vs. Tigres?

La transmisión EN VIVO del partido entre Cruz Azul y Tigres por el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX será mediante la señal de TUDN para todo el territorio norteamericano. Asimismo, en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto con todas las incidencias y videos de los goles al instante, para que no te pierdas ningún detalle.

Cruz Azul vs. Tigres: posibles alineaciones

Cruz Azul: Andrés Gudiño, Jorge Rodarte, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Omar Campos, Erik Lira, Amaury García, Agustín Palavecino, Luka Romero, Christian Ebere, Gabriel Fernández.

Andrés Gudiño, Jorge Rodarte, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Omar Campos, Erik Lira, Amaury García, Agustín Palavecino, Luka Romero, Christian Ebere, Gabriel Fernández. Tigres: Nahuel Guzmán, Osvaldo Rodríguez, Rómulo Zwarg, Joaquim, Jesús Garza, Juan Pablo Vigón, Fernando Gorriarán, Marcelo Flores, Juan Brunetta, Diego Lainez, Ángel Correa.

Cruz Azul vs. Tigres: últimos partidos

Estos son los últimos 10 enfrentamientos entre ambos:

Tigres 1-1 Cruz Azul | Semifinal Vuelta – Apertura 2025

Cruz Azul 1-1 Tigres | Semifinal Ida – Apertura 2025

Tigres 1-1 Cruz Azul | Jornada 12 – Apertura 2025

Cruz Azul 1-0 Tigres | Semifinal Vuelta – Concachampions

Tigres 1-1 Cruz Azul | Semifinal Ida – Concachampions

Tigres 2-1 Cruz Azul | Jornada 7 – Clausura 2025

Cruz Azul 1-1 Tigres | Jornada 17 – Apertura 2024

Cruz Azul 1-0 Tigres | Jornada 7 – Clausura 2024

Tigres 2-1 Cruz Azul | Jornada 13 – Apertura 2023

Cruz Azul 0-1 Tigres | Jornada 5 – Clausura 2023

¿En qué estadio juega Cruz Azul vs. Tigres?

El partido se jugará en el Estadio Azteca, llamado Banorte actualmente por temas de patrocinio, que está situado en la Ciudad de México. Este recinto deportivo tiene capacidad para albergar a 83,264 espectadores en sus tribunas, siendo el más grande del país norteamericano y tercero con mayor aforo del continente.