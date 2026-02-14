Boca Juniors vs Platense EN VIVO por Liga Profesional: horario, pronóstico y dónde ver

Boca Juniors recibirá en La Bombonera a Platense este domingo 15 de febrero por la quinta jornada del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026. El cuadro 'Azul y Oro' necesita reencontrarse con la victoria y tratará de lograrlo con el apoyo de sus hinchas. El cotejo se disputará desde las 17:30 horas locales de Perú o las 19:30 horas de Argentina. Además, puedes seguir la transmisión EN VIVO por ESPN Premium.

El 'Xeneize' recibe en su fortín al 'Calamar' con la única consigna de quedarse con los tres puntos. El último fin de semana, los dirigidos por el técnico Claudio Úbeda no pudieron frente a Vélez Sarsfield y perdieron por un marcador de 2-1. El resultado también reflejó una de su versiones más discretas, y ahora deberán cambiar de estrategia para no seguir cediendo puntos.

Con las novedades de Edinson Cavani, y Lucas Janson en la nómina de convocados, los locales ilusionan a sus fanáticos con dar una lección de fútbol en La Bombonera, para recuperarse de su reciente derrota.

Por otra parte, Platense también llegará golpeado a este compromiso ya que cayó por la mínima diferencia contra Independiente de Avellaneda en la tercera jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Al margen de eso, la escuadra de Walter Zunino ha comenzado con pie derecho la temporada, y esperan dar una sorpresa cuando se vean las caras contra el 'Azul y Oro' para seguir escalando en la tabla de posiciones.

¿Cuándo juega Boca Juniors vs Platense?

De acuerdo a la programación oficial, Boca Juniors recibirá a Platense este domingo 15 de febrero por la Liga Profesional 2026 desde el Estadio de La Bombonera, ubicado en Buenos Aires.

¿A qué hora juega Boca Juniors vs Platense?

El encuentro entre el 'Xeneize' y el 'Calamar' válido por la quinta jornada del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026 se jugará a partir de las 17:30 horas de Perú o las 19:30 horas de Argentina. Repasa la guía de horarios.

México: 16:30 horas

Perú: 17:30 horas

Ecuador: 17:30 horas

Colombia: 17:30 horas

Bolivia: 18:30 horas

Venezuela: 18:30 horas

Argentina: 19:30 horas

Brasil: 19:30 horas

Uruguay: 19:30 horas

Paraguay: 19:30 horas

Chile: 19:30 horas

¿Dónde ver Boca Juniors vs Platense EN VIVO?

Disfruta la transmisión del partido, Boca Juniors vs Platense EN DIRECTO ONLINE GRATIS por la Liga Profesional 2026 a través de la señal de ESPN Premium para toda Argentina, y TyC Sports Internacional para el resto de Sudamérica.

Argentina: ESPN Premium Argentina, Disney+ Premium Argentina

Bolivia: TyC Sports Internacional, ESPN, Disney+ Premium

Brasil: ESPN Brasil, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brasil, Sky+, Vivo Play

Canadá: Fanatiz Canadá

Colombia: TyC Sports Internacional, ESPN, Disney+ Premium Sur

Ecuador: TyC Sports Internacional, ESPN, Disney+ Premium Sur

México: Fanatiz Mexico, Disney+ Premium Mexico

Perú: TyC Sports Internacional, ESPN, Disney+ Premium

Uruguay: TyC Sports Internacional, ESPN, Disney+ Premium

Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV, TyC Sports Internacional

Venezuela: TyC Sports Internacional, ESPN, inter, Disney+ Premium Sur

Boca Juniors vs Platense: pronóstico y cuánto pagan las apuestas

Sobre el papel, Boca Juniors parte como favorito ante Platense por la quinta jornada de la Liga Profesional 2026.

Casas de Apuestas Boca Juniors Empate Platense Betsson 1.65 3.50 5.80 Betano 1.70 3.60 6.40 Bet365 1.61 3.50 5.91 Coolbet 1.62 3.55 6.55 Doradobet 1.61 3.60 6.00 1XBET 1.66 3.38 5.91

Boca Juniors vs Platense: posible formación

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Williams Alarcón; Ángel Romero, Miguel Merentiel y Lucas Janson, Iker Zufiaurre o Tomás Aranda.

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Williams Alarcón; Ángel Romero, Miguel Merentiel y Lucas Janson, Iker Zufiaurre o Tomás Aranda. Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Felipe Bussio, Maximiliano Amarfil; Juan Gauto, Franco Zapiola, Guido Mainero; Tomás Nasif.

Boca Juniors: últimos 5 partidos

Vélez Sarfield 2-1 Boca Juniors

Boca Juniors 2-0 Newell's Old Boys

Estudiantes de la Plata 2-1 Boca Juniors

Boca Juniors 1-0 Deportivo Riestra

Boca Juniors 2-1 Olimpia

Platense: últimos 5 partidos

Platense 0-1 Independiente

Platense 1-0 Argentino Monte Maíz

Talleres 1-2 Platense

Platense 2-1 Instituto (Córdoba)

Unión (Santa Fe) 0-0 Platense

¿En qué estadio jugarán Boca Juniors vs Platense?

El Estadio conocido como La Bombonera, será el recinto principal donde se enfrenten las escuadras de Boca Juniors vs Platense por la jornada 5 de la Liga Profesional 2026. Aquel escenario tiene capacidad para 58.840 aficionados.