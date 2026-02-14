¿A qué hora juega Boca Juniors vs Platense y dónde ver EN VIVO partido de Liga Profesional?

Momento de vivir un partidazo entre Boca Juniors vs Platense este domingo 15 de febrero por la quinta jornada de la Liga Profesional Argentina 2026. Los 'Xeneizes' buscan seguir demostrando su fortaleza en La Bombonera y meterse en la pelea por el liderato en la tabla de posiciones. Por su parte, Platense quiere seguir sorprendiendo y dar el golpe de visita.

¿A qué hora juega Boca Juniors vs Platense?

A continuación, te dejamos los horarios confirmados para los distintos países del mundo para que no te pierdas del inicio del partido entre Boca Juniors vs Platense por la fecha 5 de la Liga Profesional.

Perú, Ecuador y Colombia: 8:30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 6:30 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile: 7:30 p. m.

México y Centroamérica: 4:30 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 6:30 p. m.

España: 12:30 a. m. (del lunes)

¿Dónde ver Boca Juniors vs Platense EN VIVO?

El Boca Juniors vs. Vélez Sarsfield, por el grupo A de Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de ESPN para toda Sudamérica. Por su parte, Disney Plus transmite el encuentro vía ONLINE mediante su plataforma de streaming.

¿Qué canal transmite partido Boca Juniors vs Platense?

Si quieres ver el partido entre Boca Juniors vs Platense tendrás que estar atento a los siguientes canales de transmisión, según el país en el que te encuentres.

Argentina: ESPN y Disney Plus.

Perú, Chile, Colombia y Ecuador: ESPN, TyC Sports y Disney Plus.

Brasil: ESPN, Zapping, Claro TV, Sky Plus, Vivo Play y Disney Plus.

Paraguay y Uruguay: ESPN, TyC Sports y Disney Plus.

México: Fanatiz y Disney Plus.

Panamá: ESPN 5 y Disney Plus

Venezuela: TyC Sports, ESPN, inter y Disney Plus.

Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV y TyC Sports.

España: Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones y Vamos.

Boca Juniors vs Platense por el Torneo Apertura de la Liga Profesional

Boca Juniors llega con una campaña irregular en la Liga Profesional 2026: ganó sus dos partidos en La Bombonera sin recibir goles, pero perdió sus dos salidas como visitante. Volver a casa aparece como un impulso clave para escalar posiciones en la tabla.

Boca Juniors buscará seguir con paso perfecto jugando en La Bombonera.

El equipo de Claudio Úbeda recupera peso ofensivo con Edinson Cavani y Lucas Janson entre los convocados, sumados a Miguel Merentiel disponible. Además, Williams Alarcón y Ángel Romero asoman como variantes importantes para cambiar la imagen tras la caída ante Vélez.

Platense, en cambio, inició el torneo de buena forma con dos triunfos y un empate, aunque viene de perder 1-0 frente a Independiente. El 'Calamar' marcha en la zona alta y busca dar el golpe en una cancha donde no gana desde hace 28 años.

Platense deberá mejorar su imagen tras la derrota por 1-0 ante Independiente.

El conjunto de Vicente López confía en el liderazgo defensivo de Mateo Mendía y el aporte de Santiago Dalmasso, ambos cedidos por Boca. A pesar de sus flojos números recientes como visitante, intentará sostener su buen arranque y sorprender en La Bombonera.