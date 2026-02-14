- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla de la Liga 1
- Alianza Lima vs Alianza Atlético
- Cristal vs Juan Pablo II
- Real Madrid vs Real Sociedad
- Chivas vs América
- Universitario
- Programación Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
¿A qué hora juega Cruz Azul vs Tigres y dónde ver EN VIVO partido de Liga MX?
Cruz Azul se enfrentará a Tigres en la jornada 6 del Torneo Clausura de la Liga MX 2026 en el Estadio Azteca. Aquí puedes encontrar los horarios y canales de transmisión del partido.
Cruz Azul vs Tigres se medirán por la sexta jornada del Torneo Clausura de la Liga MX este domingo 15 de febrero de 2026 desde el Estadio Azteca. Cada escuadra llega al partido con muchas similitudes, pero con el ímpetu de lograr una victoria. Conoce aquí a qué hora y dónde ver EN VIVO el emocionante encuentro por el fútbol mexicano.
PUEDES VER: ¿A qué hora juega Chivas vs América HOY, canal de transmisión y dónde ver partido de Liga MX?
¿A qué hora juega Cruz Azul vs Tigres?
El compromiso está programado para este domingo 15 de febrero. En México jugará a las 4:30 p. m., mientras que en Perú, Colombia y Ecuador iniciará a las 5:30 p. m.
- México y Costa Rica: 16.30 horas
- Perú, Ecuador y Colombia: 17.30 horas
- Bolivia y Venezuela: 18.30 horas
- Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil: 19.30 horas
Donde ver Cruz Azul vs Tigres
La transmisión EN VIVO del partido entre Cruz Azul y Tigres por el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX será mediante la señal de TUDN para todo el territorio norteamericano. Asimismo, en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto con todas las incidencias y videos de los goles al instante, para que no te pierdas ningún detalle.
Cruz Azul vs Tigres: posibles alineaciones
- Cruz Azul: Andrés Gudiño, Jorge Rodarte, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Omar Campos, Erik Lira, Amaury García, Agustín Palavecino, Luka Romero, Christian Ebere, Gabriel Fernández.
- Tigres: Nahuel Guzmán, Osvaldo Rodríguez, Rómulo Zwarg, Joaquim, Jesús Garza, Juan Pablo Vigón, Fernando Gorriarán, Marcelo Flores, Juan Brunetta, Diego Lainez, Ángel Correa.
Previa del Cruz Azul vs Tigres por Liga MX
Cruz Azul llega al duelo ante Tigres luego de obtener 1 derrota, 1 empate y 3 victorias, por lo que su actualidad en el Torneo Clausura es muy positiva.
Mientras tanto, Tigres UANL ha logrado 1 derrota, 1 empate y 3 victorias. Esta estadística es similar a la de su rival de turno, por lo que ambos están en igualdad de condiciones.
En el historial, ambas escuadras tienen en sus últimos cinco partidos una estadística bastante similar. En los duelos jugados en 2025, Cruz Azul logró 1 victoria y los siguientes 4 enfrentamientos terminaron en empates 1 a 1.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
Cuponidad Productos
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER
PRECIOS/ 12.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90