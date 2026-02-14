¿A qué hora juega Cruz Azul vs Tigres y dónde ver EN VIVO partido de Liga MX?

Cruz Azul vs Tigres se medirán por la sexta jornada del Torneo Clausura de la Liga MX este domingo 15 de febrero de 2026 desde el Estadio Azteca. Cada escuadra llega al partido con muchas similitudes, pero con el ímpetu de lograr una victoria. Conoce aquí a qué hora y dónde ver EN VIVO el emocionante encuentro por el fútbol mexicano.

¿A qué hora juega Cruz Azul vs Tigres?

El compromiso está programado para este domingo 15 de febrero. En México jugará a las 4:30 p. m., mientras que en Perú, Colombia y Ecuador iniciará a las 5:30 p. m.

México y Costa Rica: 16.30 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 17.30 horas

Bolivia y Venezuela: 18.30 horas

Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil: 19.30 horas

Donde ver Cruz Azul vs Tigres

La transmisión EN VIVO del partido entre Cruz Azul y Tigres por el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX será mediante la señal de TUDN para todo el territorio norteamericano. Asimismo, en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto con todas las incidencias y videos de los goles al instante, para que no te pierdas ningún detalle.

Cruz Azul vs Tigres: posibles alineaciones

Cruz Azul: Andrés Gudiño, Jorge Rodarte, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Omar Campos, Erik Lira, Amaury García, Agustín Palavecino, Luka Romero, Christian Ebere, Gabriel Fernández.

Tigres: Nahuel Guzmán, Osvaldo Rodríguez, Rómulo Zwarg, Joaquim, Jesús Garza, Juan Pablo Vigón, Fernando Gorriarán, Marcelo Flores, Juan Brunetta, Diego Lainez, Ángel Correa.

Previa del Cruz Azul vs Tigres por Liga MX

Cruz Azul llega al duelo ante Tigres luego de obtener 1 derrota, 1 empate y 3 victorias, por lo que su actualidad en el Torneo Clausura es muy positiva.

Mientras tanto, Tigres UANL ha logrado 1 derrota, 1 empate y 3 victorias. Esta estadística es similar a la de su rival de turno, por lo que ambos están en igualdad de condiciones.

En el historial, ambas escuadras tienen en sus últimos cinco partidos una estadística bastante similar. En los duelos jugados en 2025, Cruz Azul logró 1 victoria y los siguientes 4 enfrentamientos terminaron en empates 1 a 1.