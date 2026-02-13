- Hoy:
¿A qué hora Real Madrid vs Real Sociedad y dónde ver EN VIVO partido por LaLiga?
Real Madrid se enfrenta a Real Sociedad, por la fecha 23 de LaLiga 2025-2026, desde el estadio Santiago Bernabéu. Repasa horarios y canales para ver este cotejo.
Se viene un partido prometedor desde el estadio Santiago Bernabéu. Real Madrid se enfrenta a Real Sociedad este sábado 14 de febrero, por la fecha 23 de LaLiga 2025-2026. Repasa horarios y canales para ver este partido.
¿A qué hora juega Real Madrid vs Real Sociedad?
- Perú, Colombia y Ecuador: 15:00
- Bolivia y Venezuela. 16:00
- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 17:00
- México: 14:00
- Estados Unidos: 15:00 (Miami y Nueva York) y 12:00 (Los Ángeles)
- España: 21:00
¿Dónde ver Real Madrid vs Real Sociedad?
- Perú: ESPN y Disney+
- Argentina: ESPN y Disney+
- Colombia: ESPN y Disney+
- Ecuador: ESPN y Disney+
- Paraguay: ESPN y Disney+
- Uruguay: ESPN y Disney+
- Venezuela: ESPN y Disney+
- México: Sky Sports, Sky+ e izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select y ESPN App
- España: Movistar+, Movistar Plus+, LaLiga TV Bar, M+ LaLiga TV y Vamos 2
Real Madrid vs Real Sociedad: previa del partido
El elenco 'merengue' quiere una victoria para tomar la punta del campeonato español provisionalmente, porque Barcelona recién tendrá acción este lunes, como visitante Girona.
Asimismo, el cuadro vasco viene con la moral al tope tras vencer 1-0 a Athletic Bilbao en la primera semifinal de la Copa del Rey y ahora espera sumar tres puntos para trepar en LaLiga.
Real Madrid y Real Sociedad se enfrentan por LaLiga.
Recordemos que en el partido de la primera rueda en San Sebastián, fue victoria del Real Madrid con goles de Kylian Mbappé y Arda Güler , mientras que Mikel Oyarzabal descontó para la Real Sociedad.
