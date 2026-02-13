0
EN VIVO
Universitario vs Cienciano por la Liga 1

¿A qué hora Real Madrid vs Real Sociedad y dónde ver EN VIVO partido por LaLiga?

Real Madrid se enfrenta a Real Sociedad, por la fecha 23 de LaLiga 2025-2026, desde el estadio Santiago Bernabéu. Repasa horarios y canales para ver este cotejo.

Wilfredo Inostroza
Real Madrid se enfrenta a la Real Sociedad por LaLiga
Real Madrid se enfrenta a la Real Sociedad por LaLiga | Composición: Líbero
COMPARTIR

Se viene un partido prometedor desde el estadio Santiago Bernabéu. Real Madrid se enfrenta a Real Sociedad este sábado 14 de febrero, por la fecha 23 de LaLiga 2025-2026. Repasa horarios y canales para ver este partido.

Sporting Cristal y 2 de Mayo se enfrentarán por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026.

PUEDES VER: Sporting Cristal vs 2 de Mayo por Fase 2 de Copa Libertadores 2026: fecha, día, hora y canal

¿A qué hora juega Real Madrid vs Real Sociedad?

  • Perú, Colombia y Ecuador: 15:00
  • Bolivia y Venezuela. 16:00
  • Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 17:00
  • México: 14:00
  • Estados Unidos: 15:00 (Miami y Nueva York) y 12:00 (Los Ángeles)
  • España: 21:00

¿Dónde ver Real Madrid vs Real Sociedad?

  • Perú: ESPN y Disney+
  • Argentina: ESPN y Disney+
  • Colombia: ESPN y Disney+
  • Ecuador: ESPN y Disney+
  • Paraguay: ESPN y Disney+
  • Uruguay: ESPN y Disney+
  • Venezuela: ESPN y Disney+
  • México: Sky Sports, Sky+ e izzi
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN Select y ESPN App
  • España: Movistar+, Movistar Plus+, LaLiga TV Bar, M+ LaLiga TV y Vamos 2

Real Madrid vs Real Sociedad: previa del partido

El elenco 'merengue' quiere una victoria para tomar la punta del campeonato español provisionalmente, porque Barcelona recién tendrá acción este lunes, como visitante Girona.

Asimismo, el cuadro vasco viene con la moral al tope tras vencer 1-0 a Athletic Bilbao en la primera semifinal de la Copa del Rey y ahora espera sumar tres puntos para trepar en LaLiga.

Real Madrid vs Real Sociedad

Real Madrid y Real Sociedad se enfrentan por LaLiga.

Recordemos que en el partido de la primera rueda en San Sebastián, fue victoria del Real Madrid con goles de Kylian Mbappé y Arda Güler , mientras que Mikel Oyarzabal descontó para la Real Sociedad.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

Lo más visto

  1. Sporting Cristal vs 2 de Mayo por Fase 2 de Copa Libertadores 2026: fecha, día, hora y canal

  2. Partidos de hoy EN VIVO, viernes 13 de febrero: programación, horarios y dónde ver fútbol online

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

d'Uchis Sweets & Cakes

Torta temática de 20, 30 y 50 porciones en D'uchis Cakes & Sweet!!

PRECIO

S/ 79.90
Comprar

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano