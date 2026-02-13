- Hoy:
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. Juan Pablo II y dónde ver partido por Liga 1 2026?
Horarios y canales para ver el partido entre Sporting Cristal contra Juan Pablo II por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.
Sporting Cristal visitará a Juan Pablo II por la tercera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 en Chongoyape. Un duelo clave para el conjunto celeste, que solo tiene un punto en la tabla de posiciones y está en la obligación de lograr la victoria.
¿Cuándo juega Sporting Cristal vs. Juan Pablo II?
El partido entre Juan Pablo II contra Sporting Cristal, por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026. Este sábado 14 de febrero en el Complejo Deportivo Juan Pablo II de Chongoyape.
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs. Juan Pablo II?
Juan Pablo II vs. Sporting Cristal se jugará a las 3:15 p.m. de Perú, Colombia y Ecuador. A continuación, te presentamos los horarios por país.
- México: 2:15 p.m.
- Venezuela y Bolivia: 4:15 p.m.
- Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 5:15 p.m.
- España: 9:15 p.m.
Horarios del partido Sporting Crisal vs. Juan Pablo II en Estados Unidos
|Zona horaria
|Ciudades
|Hora del partido
|Eastern Time (ET)
|Miami, Nueva York y Washington D.C.
|3:15 p. m.
|Central Time (CT)
|Chicago, Dallas y Houston.
|3:15 p. m.
|Mountain Time (MT)
|Denver y Phoenix.
|1:15 p. m.
|Pacific Time (PT)
|Los Ángeles, San Francisco y Las Vegas.
|12:15 p. m.
¿Dónde ver el partido de Sporting Cristal vs. Juan Pablo II?
La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs. Juan Pablo II estará a cargo de L1 MAX, canal que lo encuentras en Movistar TV, DirecTV, Claro, Win, Mi Fibra, Best Cable, Cable Visión, Bitel y Zapping.
En Estados Unidos, el duelo será televisado por Fanatiz y Fox Deportes.
Sporting Cristal vs. Juan Pablo II: entradas
- Occidente (visita): 160.00 soles | Tarifa Señor de Sipán: 96 soles
- Occidente (hinchada local): Agotado
- Oriente (visita): 120 soles | Tarifa Señor de Sipán: 72 soles
- Oriente (hinchada local): Agotado
Sporting Cristal vs. Juan Pablo II: Historial
Sporting Cristal y Juan Pablo II se midieron en dos ocasiones (ambos duelos se realizaron en el 2025).
- 21.09.25 | Juan Pablo II 0-0 Sporting Cristal
- 28.04.25 | Sporting Cristal 3-2 Juan Pablo II
Sporting Cristal vs. Juan Pablo II: Pronóstico y apuestas
|Apuestas
|Juan Pablo II
|Empate
|Sporting Cristal
|Betsson
|3.95
|3.55
|1.85
|Betano
|4.15
|3.55
|1.87
|Bet365
|4.10
|3.60
|1.80
|1xBet
|4.25
|3.50
|1.81
|CoolBet
|4.58
|3.50
|1.80
|DoradoBet
|4.50
|3.66
|1.78
Para las principales casas de apuestas, Sporting Cristal es candidato para lograr los tres puntos.
