Puma Carranza saca cara por Guerrero y reveló por qué no pateó penal ante 2 de Mayo: "Él..."

Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026 luego de perder 2 a 1 ante 2 de Mayo. Como parte de esta dura etapa del cuadro blanquiazul, Paolo Guerrero ha sido objeto de críticas luego de no patear un penal decisivo. Tras ello, quien salió al frente para defenderlo y explicar por qué lo hizo fue el ídolo de Universitario de Deportes, José 'Puma' Carranza.

"Paolo está defendiendo a su compañero (Eryc Castillo). He visto que él se lo está comiendo y eso es bueno porque veo que su compañero no está pasando un buen momento en el partido", afirmó.

"Él puede defender a su compañero, nosotros somos futbolistas. Nosotros hemos jugado en una cancha. Yo lo he visto patear un penal contra Brasil en la final de la Copa América", concluyó.