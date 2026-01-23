ATENCIÓN viajeros: estos son los pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y los países que abren sus puertas SIN VISA

La clasificación mundial de pasaportes para 2026 volvió a confirmar un cambio profundo en la movilidad internacional. El pasaporte de Singapur se posicionó como el más poderoso del planeta, al permitir el ingreso sin visado a 192 países y territorios, de acuerdo con el índice publicado el 20 de enero y elaborado a partir de datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

El informe es seguido de cerca por viajeros frecuentes, gobiernos y empresas multinacionales, ya que influye directamente en la planificación de viajes, acuerdos comerciales y decisiones migratorias.

Ranking que redefine la movilidad global este año.

En el segundo puesto aparecen Japón y Corea del Sur, cuyos ciudadanos pueden ingresar a 188 destinos sin visa previa, consolidando el liderazgo de Asia oriental en materia de movilidad global. Más atrás, en el tercer lugar, se ubica un bloque europeo integrado por Dinamarca, Luxemburgo, España, Suecia y Suiza, con acceso libre a 186 países.

Durante la última década, el poder de un pasaporte se convirtió en un indicador clave del peso diplomático y económico de un país. Viajar sin visa facilita negocios, turismo y estudios, mientras que las restricciones pueden limitar oportunidades y encarecer los desplazamientos internacionales.

¿Qué países escalaron posiciones en el ranking?

Uno de los avances más llamativos es el de Emiratos Árabes Unidos, que hoy ocupa el quinto lugar junto con Hungría, Portugal, Eslovaquia y Eslovenia, con acceso a 184 destinos. Desde 2006, el país árabe sumó 149 nuevos destinos, el crecimiento más alto registrado en el índice, impulsado por acuerdos bilaterales y una estrategia diplomática activa.

¿Por qué cayó Estados Unidos?

El pasaporte de Estados Unidos descendió hasta el décimo puesto, con entrada sin visa a 179 destinos. Aunque mantiene vigente el Programa de Exención de Visas, analistas señalan que políticas migratorias más estrictas y la falta de nuevos acuerdos de reciprocidad han afectado su posición global.

Este retroceso marca una diferencia clara con años anteriores, cuando el documento estadounidense lideraba el ranking mundial.

Los pasaportes con más restricciones

En el extremo opuesto se encuentra Afganistán, último en la lista, con solo 24 destinos habilitados sin visa o con visado a la llegada. Siria, Irak y Pakistán también figuran entre los países con mayores limitaciones, debido a conflictos internos, sanciones y débiles relaciones diplomáticas.

Qué revela el ranking 2026

La clasificación refleja desigualdades profundas en la libertad de movimiento global. Factores como estabilidad política, seguridad interna, desarrollo económico y reputación internacional son determinantes para que un pasaporte gane o pierda poder.

Mientras Singapur consolida su liderazgo y Europa y Asia dominan los primeros lugares, otros países enfrentan desafíos crecientes para mejorar la movilidad de sus ciudadanos en un mundo cada vez más interconectado.