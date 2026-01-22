- Hoy:
- Partidos de hoy
- México vs Panamá
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
Partidos de hoy, viernes 23 de enero: Programación, horarios y canales de TV
Revisa la agenda completa de los partidos que se realizarán hoy viernes 23 de enero. Hay fútbol en las principales ligas del mundo. Horarios y canales de TV.
Te presentamos la agenda completa de los partidos que se desarrollarán HOY viernes 23 de enero. Tenemos fútbol en la Bundesliga, LaLiga, Ligue 1, Serie A, Liga Argentina y etc. Horarios y canales de TV para en vivo los compromisos.
PUEDES VER: Prensa de República Checa dio tajante calificativo a Joao Grimaldo tras su primer gol: "Peruano de..."
Partidos de hoy por la Bundesliga
|Hora
|Partido
|Canal
|14:30
|ST. Pauli vs. Hamburgo
|Disney Plus
Partidos de hoy por LaLiga
|Hora
|Partido
|Canal
|15:00
|Levante vs. Eleche
|DSports
Partidos de hoy por la Ligue 1
|Hora
|Partido
|Canal
|14:00
|Auxerre vs. PSG
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Serie A
|Hora
|Partido
|Canal
|14:45
|Inter vs. Pisa
|ESPN 2 y Disney Plus.
Partidos de hoy por la Liga de Campeones CAF
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:00
|Al Ahly vs. Young Africans
|1xBet
|13:00
|Mamelodi vs. Al Hilal Omdurman
|1xBet
Partidos de hoy por la Liga Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|San Lorenzo vs. Lanús
|TyC Sports Internacional.
|18:00
|Independiente vs. Estudiantes LP
|Bet365
|20:15
|Independiente Rivadavia vs. Atl. Tucumán
|Disney Plus
|20:15
|Talleres vs. Newell's
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:20
|Inter Bogotá vs. Cúcuta
|RCN Nuestra Tele
|20:30
|Tolima vs. Alianza
|RCN Nuestra Tele
Partidos de hoy por la Copa de Primera
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Recoleta vs. Sportivo Trinidense
|DSports
|18:15
|2 de Mayo vs . Sportivo Luqueño
|DSports
Partidos de hoy por la Serie Río de la Plata
|Horarios
|Partidos
|Canales
|20:15
|Montevideo City Torque vs. Dep. Concepción
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Copa de la Liga AUF
|Hora
|Partido
|Canal
|18:30
|Peñarol vs. Boston River
|DGO.
Horarios considerados de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90