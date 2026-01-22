Partidos de hoy, viernes 23 de enero: Programación, horarios y canales de TV

0
Revisa la agenda completa de los partidos que se realizarán hoy viernes 23 de enero. Hay fútbol en las principales ligas del mundo. Horarios y canales de TV.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos que se realizarán HOY viernes 23 de enero.
Programación de partidos que se realizarán HOY viernes 23 de enero. | FOTO: Composición Líbero
Te presentamos la agenda completa de los partidos que se desarrollarán HOY viernes 23 de enero. Tenemos fútbol en la Bundesliga, LaLiga, Ligue 1, Serie A, Liga Argentina y etc. Horarios y canales de TV para en vivo los compromisos.

Partidos de hoy por la Bundesliga

HoraPartidoCanal
14:30ST. Pauli vs. HamburgoDisney Plus

Partidos de hoy por LaLiga

HoraPartidoCanal
15:00Levante vs. ElecheDSports

Partidos de hoy por la Ligue 1

HoraPartidoCanal
14:00Auxerre vs. PSGDisney Plus

Partidos de hoy por la Serie A

HoraPartidoCanal
14:45Inter vs. PisaESPN 2 y Disney Plus.

Partidos de hoy por la Liga de Campeones CAF

HorariosPartidosCanales
11:00Al Ahly vs. Young Africans1xBet
13:00Mamelodi vs. Al Hilal Omdurman1xBet

Partidos de hoy por la Liga Argentina

HorariosPartidosCanales
17:00San Lorenzo vs. LanúsTyC Sports Internacional.
18:00Independiente vs. Estudiantes LPBet365
20:15Independiente Rivadavia vs. Atl. TucumánDisney Plus
20:15Talleres vs. Newell'sBet365

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

HorariosPartidosCanales
18:20Inter Bogotá vs. CúcutaRCN Nuestra Tele
20:30Tolima vs. AlianzaRCN Nuestra Tele

Partidos de hoy por la Copa de Primera

HorariosPartidosCanales
16:00Recoleta vs. Sportivo TrinidenseDSports
18:152 de Mayo vs . Sportivo LuqueñoDSports

Partidos de hoy por la Serie Río de la Plata

HorariosPartidosCanales
20:15Montevideo City Torque vs. Dep. ConcepciónDisney Plus

Partidos de hoy por la Copa de la Liga AUF

HoraPartidoCanal
18:30Peñarol vs. Boston RiverDGO.

Horarios considerados de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

