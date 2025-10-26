Universitario planteó a ADT jugar el vital partido en inédita ciudad: "Por seguridad"

Universitario de Deportes y ADT están a pocas horas de medir fuerzas en partido clave por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025. El Estadio Unión Tarma, con un impresionante marco de gente, será el escenario donde los cremas pueden salir tricampeones nacionales si consiguen la victoria. Sin embargo, se reveló que el club de Ate buscó cambiar la sede del partido a una inédita ciudad.

En la previa al compromiso, el periodista Gustavo Peralta dio a conocer que la dirigencia de la 'U' se comunicó hace unos días con sus pares del 'Vendaval Celeste' para plantearles la idea de no enfrentarse en Tarma, sino en Cusco. ¿La razón? En tienda merengue consideraron esto por un tema de seguridad, pero sin afectar a su rival con el tema de la altura. Sin embargo, la respuesta del club tarmeño fue negativa, por lo que el duelo no se movió de la localía correspondiente.

"Lo que me cuentan desde la gente de la 'U' es que hace unos días, sabiendo de esta situación, le plantearon a ADT que este partido sea llevado a Cusco, específicamente por un tema de seguridad. La altura la iban a mantener. Sin embargo, fue negativa la respuesta, hoy el encuentro se juega aquí y esperan que no suceda nada extraño", señaló en la transmisión de L1 MAX.

Universitario está preocupdo por el tema de la seguridad en Tarma

El citado comunicador reveló que la administración de Universitario han manifestado su preocupación porque, pese a que ADT está redoblando esfuerzos para que el partido tenga la seguridad adecuada, considern que la situación está desbordada a las afueras del recinto deportivo por las largas colas que se presentan horas previas.

"Me contaba la gente de la 'U', específicamente de la administración, que hay una preocupación porque, sin lugar a dudas, ADT está haciendo todos sus esfuerzos para que este partido tenga todos los ribetes de seguridad para que no haya ningún inconveniente. Sin embargo, consideran de que parece que está desbordada la situación afuera. Las colas son muy largas, no han abierto todas las puertas y esto puede generar algún problema", mencionó.

No obstante, los problemas han ocurrido pues algunos aficionados merengues han intentado ingresar al Estadio Unión Tarma a la fuerza por una de las puertas de la tribuna oriente. Debido a este inconveniente, la Policía decidió cerrar ese sector del escenario deportivo hasta controlar el orden.

