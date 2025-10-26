- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- ADT vs Universitario
- Sporting Cristal vs Los Chankas
- Real Madrid vs Barcelona
- Melgar vs Sport Huancayo
- Alianza Lima
- CTS 2025
Universitario planteó a ADT jugar el vital partido en inédita ciudad: "Por seguridad"
Se reveló que Universitario le planteó a ADT la idea de no jugar su partido en Tarma, sino en impensada ciudad. Conoce dónde y la razón por la que se hizo el pedido.
Universitario de Deportes y ADT están a pocas horas de medir fuerzas en partido clave por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025. El Estadio Unión Tarma, con un impresionante marco de gente, será el escenario donde los cremas pueden salir tricampeones nacionales si consiguen la victoria. Sin embargo, se reveló que el club de Ate buscó cambiar la sede del partido a una inédita ciudad.
PUEDES VER: Jorge Fossati revela el fuerte motivo de su regreso a Universitario para el 'tri': "Lo hice por…"
En la previa al compromiso, el periodista Gustavo Peralta dio a conocer que la dirigencia de la 'U' se comunicó hace unos días con sus pares del 'Vendaval Celeste' para plantearles la idea de no enfrentarse en Tarma, sino en Cusco. ¿La razón? En tienda merengue consideraron esto por un tema de seguridad, pero sin afectar a su rival con el tema de la altura. Sin embargo, la respuesta del club tarmeño fue negativa, por lo que el duelo no se movió de la localía correspondiente.
"Lo que me cuentan desde la gente de la 'U' es que hace unos días, sabiendo de esta situación, le plantearon a ADT que este partido sea llevado a Cusco, específicamente por un tema de seguridad. La altura la iban a mantener. Sin embargo, fue negativa la respuesta, hoy el encuentro se juega aquí y esperan que no suceda nada extraño", señaló en la transmisión de L1 MAX.
Video: L1 MAX
Universitario está preocupdo por el tema de la seguridad en Tarma
El citado comunicador reveló que la administración de Universitario han manifestado su preocupación porque, pese a que ADT está redoblando esfuerzos para que el partido tenga la seguridad adecuada, considern que la situación está desbordada a las afueras del recinto deportivo por las largas colas que se presentan horas previas.
"Me contaba la gente de la 'U', específicamente de la administración, que hay una preocupación porque, sin lugar a dudas, ADT está haciendo todos sus esfuerzos para que este partido tenga todos los ribetes de seguridad para que no haya ningún inconveniente. Sin embargo, consideran de que parece que está desbordada la situación afuera. Las colas son muy largas, no han abierto todas las puertas y esto puede generar algún problema", mencionó.
No obstante, los problemas han ocurrido pues algunos aficionados merengues han intentado ingresar al Estadio Unión Tarma a la fuerza por una de las puertas de la tribuna oriente. Debido a este inconveniente, la Policía decidió cerrar ese sector del escenario deportivo hasta controlar el orden.
Video: Elvis Cairo / URPI LR
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50