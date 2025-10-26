¡El 'tri' en suspenso! Anderson Santamaría marcó en contra y ADT se puso 1-0 ante Universitario

Universitario de Deportes sufrió un duro golpe sobre el final del primer tiempo, luego de que Anderson Santamaría no lograra despejar el balón y terminara anotando un autogol tras un tiro de esquina a favor de ADT. Un momento desafortunado para los hinchas cremas, que sueñan alzar el Torneo Clausura y consagrarse con el tricampeonato nacional.

A los 42 minutos del primer tiempo, ADT consiguió un tiro de esquina a favor que fue ejecutado con precisión al corazón del área. Allí, el delantero Mauro Da Luz pivoteó el balón y este terminó impactando en la cabeza de Anderson Santamaría, para finalmente meterse al fondo del arco.

Tras cometer el autogol, Santamaría no podía creer lo ocurrido y se desplomó sobre el césped, mirando al cielo en un intento por asimilar el difícil momento. Sus compañeros también se mostraron cabizbajos, siendo Andy Polo el único que se acercó a hablar brevemente con el defensa.

Esta anotación en contra llegó en un momento del partido en el los cremas habían encontrado un buen ritmo de juego e incluso logró adelantarse en el marcador gracias a un gol de Álex Valera, que finalmente fue anulado por posición adelantada. Por ello, se trata de un duro golpe para el cuadro merengue, que soñaba con vivir una tarde perfecta para consagrarse con el ansiado tricampeonato.

En el otro lado, el tanto desató la euforia de los hinchas de ADT, que se ilusionan con dar el golpe y vencer al equipo más regular del campeonato. Además, este resultado es clave en su lucha por asegurar un lugar en la Copa Sudamericana.

ADT busca ampliar su racha positiva de local ante Universitario

Cabe señalar que, si ADT logra imponerse en este partido, sumará una racha positiva ante Universitario, ya que desde el regreso de los tarmeños a la primera división, el cuadro crema no ha podido ganar en el Estadio Unión Tarma, considerado una de las plazas más complicadas del campeonato.