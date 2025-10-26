¡Inaceptable! Hinchas de ADT denuncian agresiones y robo de entradas previo duelo con Universitario

Universitario se enfrenta ante ADT por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025 en un partido decisivo en la pelea por el título nacional. La previa de este encuentro resulto ser un caos, luego de que se produjeran desmanes en los exteriores del estadio. En ese sentido, hinchas adetinos sorprendieron al denunciar que hinchas rivales les robaron sus entradas para este compromiso.

La ciudad de Tarma recibió una gran afluencia de hinchas cremas, ya que, en caso Universitario logre imponerse en este partido, se coronará como tricampeón nacional de la Liga 1. Debido a ello, nadie quiere perderse este duelo decisivo y, de manera no aceptable, algunos hinchas cremas intentaron ingresar al Estadio Unión Tarma para alentar a su equipo.

Video: Inka Sports

En ese sentido, en la previa se informó que un grupo de personas intentó ingresar a la fuerza al recinto deportivo. No obstante, esto no sería lo único, pues el medio ‘Inka Sports’ difundió un video en sus redes sociales donde se observa que hinchas de ADT de Tarma denunciaron agresiones por parte de supuestos seguidores de Universitario, quienes además habrían intentado robarles sus entradas para este compromiso.

Asimismo, se denunció que durante estos lamentables incidentes una menor de edad resultó golpeada y, en las imágenes, se le aprecia llorando tras perder su entrada. “Vienen a robar. Nos han robado, tienen que respetar. La barra de la ‘U’ nos ha robado en el acceso”, fueron algunas de las declaraciones de los hinchas de ADT.

Universitario está a una victoria de ser tricampeón nacional

Universitario está obligado a vencer a ADT esta tarde para poder consagrarse como el campeón del Torneo Clausura y alzar el título nacional. Con ello, los merengues se consagrarían como tricampeones, aunque deberán buscar una victoria en un estadio donde no han podido ganar en los últimos años.