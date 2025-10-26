- Hoy:
Álex Valera anotó el 2-1 de Universitario que puede significar el tricampeonato - VIDEO
Álex Valera marcó un golazo de cabeza que acerca más que nunca a Universitario de Deportes al tricampeonato de la Liga 1.
¡Locura en Tarma! Álex Valera marcó de cabeza el 2-1 de Universitario de Deportes sobre ADT en Tarma y lo hace ganador del Torneo Clausura 2025, dándole así el tricampeonato de la Liga 1 al equipo dirigido por Jorge Fossati y causando una fiesta total entre los hinchas merengues.
