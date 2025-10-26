0
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1
Universitario vs ADT por el Clausura

Álex Valera anotó el 2-1 de Universitario que puede significar el tricampeonato - VIDEO

Álex Valera marcó un golazo de cabeza que acerca más que nunca a Universitario de Deportes al tricampeonato de la Liga 1.

Francisco Esteves
Álex Valera anotó el 2-1 de Universitario y sueña con el tricampeonato.
¡Locura en Tarma! Álex Valera marcó de cabeza el 2-1 de Universitario de Deportes sobre ADT en Tarma y lo hace ganador del Torneo Clausura 2025, dándole así el tricampeonato de la Liga 1 al equipo dirigido por Jorge Fossati y causando una fiesta total entre los hinchas merengues.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

