¿Se va? Revelan el posible futuro de José Rivera en Universitario para el 2026: "Quiere..."

Universitario de Deportes ya se alzó con el tricampeonato nacional de la Liga 1 y ahora su siguiente objetivo será conseguir el 'tetra' en la siguiente temporada. Con esa meta, los cremas buscan mantener la base de su equipo y conseguir nuevos fichajes. No obstante, hay una gran incertidumbre sobre el futuro de José Rivera, ante la falta de minutos en la temporada.

El 'Tunche' ha sido uno de los jugadores más importantes de la escuadra merengue y es sumamente querido por la hinchada. Sin embargo, pese a su notable rendimiento, tiene un rol de revulsivo y suele iniciar acciones en el banquillo. Por ello, el delantero de 28 años se encuentra meditando su futuro.

Revelan el posible futuro de José Rivera en Universitario

En ese contexto, durante la última edición del programa ‘L1 Radio’, el periodista Eduardo Combe analizó la situación de José Rivera y recordó que existen indicios de una posible salida rumbo a Melgar. En esa línea, el comunicador afirmó que el delantero ya tendría una decisión tomada respecto a su futuro en Ate.

Según explicó Combe, la intención del ‘Tunche’ Rivera es dejar la escuadra crema para incorporarse a un club donde pueda tener mayor continuidad y protagonismo, con el objetivo de seguir creciendo en su carrera profesional.

Video: L1 MAX

"Hay información que dice que el 'Tunche' se podría ir a Melgar. En teoría, (José) Rivera quiere irse a un equipo donde sea titular. Me imagino que lo que quiere es jugar más y ser protagonista", mencionó el citado comunicador.

José Rivera, pieza clave en Universitario de Deportes

La incomodidad de José Rivera por su falta de minutos no sorprende si se revisan sus números en la temporada. En lo que va del 2025, el ‘Tunche’ ha disputado 36 partidos, pero solo ha acumulado 1205 minutos, con un promedio de 33.5 minutos por encuentro.

José 'Tunche' Rivera es el segundo máximo goleador de Universitario en la temporada.

Aun así, el atacante ha sido una pieza clave en el esquema de Jorge Fossati, ya que se mantiene como el segundo máximo goleador del equipo, con 11 anotaciones, una cifra que refleja su notable eficacia de cara al arco.

José Rivera: ¿Cuál es su valor de mercado?

Gracias a sus grandes números, José Rivera ha logrado aumentar su cotización en el mercado de fichajes. Según Transfermarkt, el delantero está cotizado en 800 mil euros, la cifra más alta de su carrera.