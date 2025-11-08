Facundo Callejo reveló detalles sobre un posible fichaje a Universitario: "Sé que..."

Universitario de Deportes logró ser campeón nacional de la Liga 1 por tercera vez consecutiva y en medio de este gran suceso, los dirigentes ya piensan en los próximos fichajes que llegarán a la escuadra. Uno de los nombres que los hinchas cremas piden por redes sociales es el de Facundo Callejo, quien en una entrevista dio detalles de una posible llegada.

Facundo Callejo dio firme comentario cuando le consultaron por un posible fichaje a Universitario

Después de vencer 3-0 a Sport Boys, Callejo fue entrevistado por el medio deportivo "Entre Bolas", en la cual tuvo una conversación sobre el triunfo obtenido ante el cuadro rosado, su rendimiento goleador en Cusco FC y la posibilidad de fichar por Universitario de Deportes.

Facundo Callejo habló sobre un posible fichaje a Universitario. Foto: Entre Bolas.

"No sé, desconozco. Sé que hay cláusula, pero conmigo no habló nadie. Seguramente han hablado con la gente que trabaja para mí, pero como siempre digo, hasta que no termine el campeonato no tiene sentido hablar. Yo tengo contrato acá y tengo que seguir dándome al 100%", manifestó.

La respuesta del delantero Facundo Callejo descarta una conversación directa entre él y Universitario de Deportes; sin embargo, dejó entrever que es seguro que su representante y el club sí habrían hablado, dejando en claro que tiene cláusula de salida por mantener contrato vigente con Cusco FC.

Es importante mencionar que el rumor de fichaje entre Callejo y Universitario empezó desde la hinchada merengue, quienes cada año esperan un buen delantero extranjero para que los ayude en los torneos internacionales. A pesar de ello, los últimos jugadores que llegaron, como Diego Churín o Diego Dorregaray, no cumplieron con las expectativas.

En contraste con lo mencionados, Facundo Callejo, quien podría convertirse en el nuevo delantero centro de Universitario de Deportes, ha tenido una excelente temporada en Cusco FC, anotando 24 goles entre el Torneo de Apertura y Clausura. Es por eso que sus estadísticas llaman la atención de los aficionados que lo esperan con entusiasmo para que se una al equipo crema.