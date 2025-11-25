¿Hernán Barcos es opción en Sporting Cristal? Lo último que se sabe sobre el futuro del 'pirata'

Si bien Alianza Lima está concentrado en lograr el cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores como Perú 2, hay un punto que desata el debate: la continuidad de Hernán Barcos. Para los hinchas, el 'Pirata' debe continuar. Sin embargo, su futuro parece estar lejos de La Victoria. ¿Sporting Cristal? Te contamos.

Tras el partido contra UTC por la última fecha del Clausura, Hernán Barcos (emocionado por la muestra de cariño que recibió de los hinchas) indicó que su deseo es seguir en Alianza Lima y que en esta semana todo se debe definir.

"Esperemos que esta semana se resuelva lo de mi continuidad. La respuesta en realidad es de Alianza, ya saben lo que yo quiero", expresó el delantero.

Hernán Barcos quiere seguir en Alianza Lima.

Líbero conoció que es muy complicado que Hernán Barcos siga en Alianza Lima para la próxima temporada. Incluso, Reimond Manco en Línea de 5 que hay la relación del 'Pirata' con el grupo está desgastada.

"Es normal que no sepan lo que pasa en la interna. La verdad es que la relación de Barcos con todo el grupo está desgastada. No está bien visto. Me lo han dicho del mismo Alianza", puntualizó.

¿Hernán Barcos es opción en Sporting Cristal?

Conociendo que Hernán Barcos aún no renueva con Alianza Lima, en redes sociales surgió el rumor que Sporting Cristal quiere dar el golpe en el mercado de pases con el fichaje del 'Pirata'.

En la edición impresa de Líbero indicaron en exclusiva que Hernán Barcos tiene posibilidades de fichar por el conjunto rímense. Si todo se concreta, sería la 'bomba' de la temporada.

En Uruguay quieren a Hernán Barcos

Hernán Barcos reconoció en L1 MAX que sí tiene una oferta desde el fútbol uruguayo, pero su prioridad es continuar en Alianza Lima.