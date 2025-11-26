¿Hernán Barcos jugará los playoffs con Alianza Lima tras confirmarse su salida?

Tras finalizar el Torneo Clausura 2025, Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentarán por las semifinales de los playoffs de la Liga 1 al quedar en el tercer y cuarto lugar del acumulado respectivamente. El ganador se medirá ante Cusco FC para definir al Perú 2 que le otorgará la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En medio de la expectativa que genera el partido (ida y vuelta) de los blanquiazules contra los celestes, se conoció que Hernán Barcos no continuará en el conjunto ‘íntimo’ tras días de incertidumbre por conocer su situación en La Victoria, por ello, muchos se preguntan si el ‘Pirata’ podrá disputar los encuentros frente al equipo del Rímac.

Hernán Barcos y su presente en Alianza Lima

Luego de cinco temporadas en Alianza Lima, con dos títulos nacionales de la Liga 1 (2021 y 2022), el ‘Pirata’ le pondrá fin a su historia con el cuadro blanquiazul; sin embargo, sí podrá jugar los playoffs de las semifinales, pues el atacante cerrará su etapa en el conjunto ‘íntimo’ en diciembre.

De esta manera, será frente a los rimenses el último capítulo del delantero argentino, quien se convirtió en uno de los referentes y se ganó el cariño de la hinchada blanquiazul. Ahora, el cuadro de La Victoria se enfocará en encontrar al reemplazo ideal para acompañar en el ataque a Paolo Guerrero.

¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs Alianza Lima por los playoffs de la Liga 1 2025?

Las semifinales de los playoffs de la Liga 1 2025 inicia con Sporting Cristal como local. El partido se desarrollará en el Estadio Nacional el martes 2 de diciembre. La vuelta se realizará en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria el sábado 6 de diciembre.

¿Dónde ver los playoffs de la Liga 1 2025?

Los partidos de los playoffs de la Liga 1 2025 serán transmitidos EN VIVO a través de las pantallas de L1 MAX y vía streaming por la aplicación L1 MAX Móvil, quien se encarga de pasar los encuentros de todos los equipos involucrados en esta etapa del torneo.