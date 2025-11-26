- Hoy:
Arquero Franco Saravia remece el mercado tras firmar por rival de Alianza Lima para el 2026
¡Oficial! El exportero de Alianza Lima, Franco Saravia sorprendió a todos los hinchas al estampar su rúbrica por rival de los blanquiazules para la próxima temporada.
El mercado de pases de la Liga 1 2026 viene dejando grandes sorpresas en los hinchas del balompié nacional. Ahora se conoció que el exarquero de Alianza Lima, Franco Saravia acaba de definir su futuro para la próxima temporada. ¿Dónde jugará?
Franco Saravia firmó por rival de Alianza Lima para la Liga 1 2026
Pensando en conseguir un mayor protagonismo, Saravia firmó la renovación de su contrato por todo el 2026 con Los Chankas de Andahuaylas. El elenco de altura hizo oficial la permanencia del futbolista de 26 años en su cuenta oficial de Facebook.
De esta manera, el golero irá por su revancha en la Liga 1 2026, y jugará nuevamente por el rival de los blanquiazules. Saravia tiene el objetivo de hacer historia y sumar más minutos.
Este 2025, el jugador nacional disputó 13 encuentros en el Torneo Apertura 2025, además, recibió 15 goles y mantuvo su arco en cero hasta en 2 ocasiones. La historia fue diferente en el Clausura ya que sufrió una grave lesión, la cual hizo que se pierda el resto de la temporada.
Franco Saravia renovó contrato con Los Chankas para 2026
Según la información que brindó en su momento, el periodista Ernesto Jerónimo Macedo en su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, el guardameta se rompió los ligamentos de la rodilla derecha, situación que lo alejó de las canchas de fútbol por más de 5 meses.
Valor en el mercado de Franco Saravia
Transfermarkt, portal especializado en la venta de futbolistas en todo el mundo, señala que actualmente el arquero Franco Saravia ostenta un valor de 325 mil euros en el mercado de pases.
