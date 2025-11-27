Carlos Zambrano dejó tajante mensaje tras conocerse que admitieron la anulación de su expulsión

Una de las polémicas que se vivió en la fecha final del Torneo Clausura 2025 fue la expulsión a Carlos Zambrano en el Alianza Lima vs UTC. El defensa recibió doble amonestación por parte del árbitro Julio Quiroz, lo que generó que el club blanquiazul haga un reclamo formal a la Comisión Disciplinaria de la FPF.

PUEDES VER: Confirman fecha límite para conocer si Carlos Zambrano jugará o no ante Sporting Cristal

Esta solicitud acaba de ser admitida por el ente de la Federación, por lo que se espera el reporte final del juez principal para determinar un fallo a favor o en contra del defensa central de Alianza Lima. A la espera de este suceso, el 'Káiser' sorprendió en redes sociales con firme pronunciamiento ante sus seguidores.

"A mí no me gusta caerle bien a todo el mundo. No. Yo elijo a quién caerle bien y quién no. Y gracias a Dios yo tengo el respeto de las personas que me interesan que me respeten", se escucha en el video publicado por Carlos Zambrano.

Publicación en Instagram de Carlos Zambrano.

De esta manera, Carlos Zambrano transmite a la afición blanquiazul que está mentalizado en demostrar lo mejor de sí a la gente que realmente está de su lado. El defensa sabe de sus acciones en el campo de juego, por lo que aguardará con calma la resolución de la Comisión Disciplinaria.

Comisión Disciplinaria definirá fallo sobre expulsión de Carlos Zambrano

El ente de justicia de la FPF admitió el reclamo de Alianza Lima para anular la segunda amonestación a Carlos Zambrano que ocasionó su expulsión del partido ante UTC. De esta manera, la directiva blanquiazul busca que el defensa de 36 años esté presente en el choque de ida ante Sporting Cristal por los Playoffs de la Liga 1.

"CD - FPF admitió a trámite el reclamo de anulación de la segunda tarjeta amarilla a Carlos Zambrano. Julio Quiroz, árbitro del partido ante UTC, tiene un día hábil para presentar su descargo y luego la Comisión se pronunciará", informó el mencionado periodista.