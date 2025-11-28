0

Gustavo Costas impacta tras llenar de elogios a exfigura de Alianza Lima: "Totalmente distinto"

El técnico argentino de Racing Club impactó en los hinchas del cuadro íntimo tras destacar a un referente de Alianza Lima con un firme comentario. ¿Quién es?

Solange Banchon
Gustavo Costas resaltó a ex Alianza Lima y sorprendió a hinchas blanquiazules
Gustavo Costas resaltó a ex Alianza Lima y sorprendió a hinchas blanquiazules | ESPN/Composición: Líbero
Uno de los exfutbolistas peruanos que dejó huella en Alianza Lima es Jefferson Farfán. Bajo ese contexto, ahora el actual estratega de Racing Club, Gustavo Costas, quien tuvo dos importantes etapas en La Victoria, decidió llenar de elogios a la 'Foquita'.

Gustavo Costas destacó a ex Alianza Lima en su carrera como DT

Cabe recordar que Costas viene de hacer historia con la 'Academia' pues su escuadra acaba de clasificar a los cuartos de final de la Liga Profesional 2025; en esa línea, el argentino aprovechó para señalar que el popular '10 de la calle' es el mejor futbolista que le ha tocado dirigir a lo largo de su carrera como DT.

Gustavo Costas

Gustavo Costas elogió a Jefferson Farfán/Composición: GLR

Mediante una reciente entrevista con ESPN, el técnico de Racing indicó qué concepto tiene de Farfán, asimismo, no dudó en resaltar la gran capacidad que tuvo como futbolista profesional.

(Video: ESPN)

"Jefferson Farfán era de otro planeta. Cuando llegó a Alianza Lima, él ya había jugado en primera y tenía condiciones espectaculares. Para mí, fue un jugador totalmente distinto", sostuvo Costas. De otro lado, también recordó una memorable anécdota sobre el exseleccionado nacional y su capacidad goleadora.

"Me peleaba con él porque pensaba que ya era Maradona. Yo cuando llego a Alianza lo llamaban 'el delantero sin gol'", acotó el entrenador campeón de la Sudamericana 2024 con Racing.

¿En qué clubes ha jugado Jefferson Farfán?

  • Alianza Lima
  • PSV Eindhoven
  • Schalke 04
  • Al-Jazira
  • Lokomotiv Moscú

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

