Inmigrantes perderían esperados cheques mensuales en EE. UU.: inscritos ilegalmente en Medicaid serán afectados en todos los estados
Los CMS han tomado la decisión a nivel nacional de limitar el acceso de los inmigrantes indocumentados a los seguros públicos de salud.
El Gobierno federal de Estados Unidos lanzó una nueva iniciativa para detectar y eliminar a personas que no cumplen con los requisitos migratorios en programas de salud pública, como Medicaid y el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP). El objetivo es garantizar que solo los beneficiarios que cumplen con la ley puedan acceder a estos servicios de salud financiados con fondos públicos.
PUEDES VER: Ojo, inmigrantes indocumentados: estas son las novedades con respecto a la "ley de los 10 años"
Inmigrantes inscritos ilegalmente en Medicaid perderían cheques mensuales en EE. UU.
Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) comenzaron a enviar informes mensuales a los estados, señalando a aquellos afiliados cuyos documentos de ciudadanía o estatus migratorio no pueden ser confirmados a través de bases de datos federales. Estas verificaciones se basan en sistemas como la Administración del Seguro Social y la plataforma SAVE del Departamento de Seguridad Nacional.
Según Fox News, cada estado recibirá estos reportes para revisar a los beneficiarios señalados y, posteriormente, deberá informar al CMS sobre las acciones tomadas, con el objetivo de limpiar las listas de inscritos que no cumplan con las normas legales.Los CMS publicarán informes mensuales de inscripción.
Declaraciones oficiales sobre la iniciativa para proteger fondos públicos
De acuerdo con un informe de Fox News, Robert F. Kennedy Jr., secretario de Salud y Servicios Humanos, destacó que esta medida busca proteger el dinero de los contribuyentes y garantizar que los programas Medicaid y CHIP apoyen exclusivamente a quienes tienen derecho a recibirlos.
Por su parte, el Dr. Mehmet Oz, administrador de CMS, manifestó que eliminar el fraude es esencial para destinar los recursos a personas vulnerables que realmente necesitan estos beneficios.
¿Qué son Medicaid y Medicare?
Medicaid es un programa conjunto entre el gobierno federal y los estados que brinda cobertura médica a personas y familias con ingresos bajos o recursos limitados. La elegibilidad y los beneficios pueden variar según el estado, pero, en general, Medicaid cubre servicios médicos esenciales que muchas personas no podrían costear por sí mismas.
Medicare es un programa federal de seguro de salud diseñado principalmente para adultos mayores de 65 años y personas con ciertas discapacidades o enfermedades graves, como insuficiencia renal o esclerosis lateral amiotrófica. Se compone de varias partes que cubren desde hospitalizaciones hasta medicamentos recetados y servicios preventivos.
