Atención inmigrantes en EE. UU.: estos son los nuevos obstáculos para obtener la ciudadanía americana

La obtención de la ciudadanía americana ha sido siempre un proceso desafiante, pero en los últimos meses, los inmigrantes enfrentan nuevos obstáculos. Las políticas más estrictas han incrementado la complejidad de este trámite, lo que afecta a miles de aspirantes.

Entre los obstáculos más significativos se encuentran los requisitos más rigurosos y los retrasos en los tiempos de espera. Muchos inmigrantes se ven ahora en una situación aún más incierta, sin saber si podrán acceder a los beneficios que la ciudadanía les ofrece.

Nuevos obstáculos para obtener la ciudadanía americana

Uno de los principales obstáculos para obtener la ciudadanía americana es la nueva exigencia de demostrar una "buena conducta moral". USCIS ahora realiza un análisis más exhaustivo de los antecedentes penales, y cualquier delito, por pequeño que sea, puede ocasionar retrasos o incluso la negativa de la solicitud.

En ese sentido, esta política más rigurosa ha generado preocupación entre los inmigrantes, que temen que errores del pasado impacten negativamente su proceso.

Adicionalmente, USCIS considera el comportamiento general de los solicitantes en su entorno social, evaluando si han sido individuos responsables y respetuosos de las leyes. De esta forma, las decisiones ya no solo se basan en requisitos legales, sino también en la valoración de la "moralidad" del solicitante, lo cual introduce más incertidumbre al proceso.

¿Cuántos años debes tener con la Green Card para la ciudadanía?

Para poder solicitar la ciudadanía estadounidense, es necesario haber poseído la Green Card por un mínimo de 5 años. Si eres cónyuge de un ciudadano estadounidense, este requisito se reduce a 3 años. Además, durante ese tiempo, se debe haber residido de forma continua en EE. UU. y cumplir con otros criterios.