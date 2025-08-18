Atención inmigrantes en EE. UU.: estos son los nuevos obstáculos para obtener la ciudadanía americana
Inmigrantes enfrentan nuevos desafíos para obtener la ciudadanía. Conozca los obstáculos que podrían dificultar este proceso legal y cómo afectarán a muchos.
La obtención de la ciudadanía americana ha sido siempre un proceso desafiante, pero en los últimos meses, los inmigrantes enfrentan nuevos obstáculos. Las políticas más estrictas han incrementado la complejidad de este trámite, lo que afecta a miles de aspirantes.
PUEDES VER: Excelentes noticias inmigrantes: beneficiarios con TPS podrán renovar su licencia de conducir en este estado
Entre los obstáculos más significativos se encuentran los requisitos más rigurosos y los retrasos en los tiempos de espera. Muchos inmigrantes se ven ahora en una situación aún más incierta, sin saber si podrán acceder a los beneficios que la ciudadanía les ofrece.
Nuevos obstáculos para obtener la ciudadanía americana
Uno de los principales obstáculos para obtener la ciudadanía americana es la nueva exigencia de demostrar una "buena conducta moral". USCIS ahora realiza un análisis más exhaustivo de los antecedentes penales, y cualquier delito, por pequeño que sea, puede ocasionar retrasos o incluso la negativa de la solicitud.
En ese sentido, esta política más rigurosa ha generado preocupación entre los inmigrantes, que temen que errores del pasado impacten negativamente su proceso.
Adicionalmente, USCIS considera el comportamiento general de los solicitantes en su entorno social, evaluando si han sido individuos responsables y respetuosos de las leyes. De esta forma, las decisiones ya no solo se basan en requisitos legales, sino también en la valoración de la "moralidad" del solicitante, lo cual introduce más incertidumbre al proceso.
¿Cuántos años debes tener con la Green Card para la ciudadanía?
Para poder solicitar la ciudadanía estadounidense, es necesario haber poseído la Green Card por un mínimo de 5 años. Si eres cónyuge de un ciudadano estadounidense, este requisito se reduce a 3 años. Además, durante ese tiempo, se debe haber residido de forma continua en EE. UU. y cumplir con otros criterios.
- 1
Pánico en Walmart: reportan la intensa búsqueda y arresto inmediato de hombre que se exhibió frente a una menor en tienda
- 2
Pánico en Nueva York: evacúan a todas las personas de Times Square por una amenaza de bomba
- 3
Gobierno de Maduro rechaza embargo de EE. UU. en bienes valorados en más de US$ 700 millones: "Un cuento digno de una mala serie"
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90