Este domingo 17 de agosto, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, confirmó que se llevaron a cabo diversos operativos en diversas áreas de Washington DC y, con ello, se produjo la detención de 68 individuos.

Estas drásticas acciones se realizaron en el marco de investigaciones relacionadas con homicidios, narcotráfico y otros delitos graves. Las autoridades federales continúan trabajando para desmantelar redes criminales en la capital del país americano. En esta nota, todos los detalles y qué pasará con este grupo de extranjeros.

EE. UU.: arrestan a 68 personas en este estado y capturan a sospechosos por estos delitos

Recientemente, se realizaron más de 300 detenciones en Washington D.C., y la cifra continúa en aumento con el pasar de las horas. Según un comunicado de Bondi, mediante su cuenta oficial de X, el último domingo, se reportaron 68 arrestos y se pudieron incautar 15 armas de fuego ilegales por parte de las autoridades federales y policiales de la ciudad estadounidense.

La intervención del Gobierno del republicano en la capital estadounidense responde a la creciente preocupación por las elevadas tasas de criminalidad. El presidente anunció el control del departamento de policía local y el despliegue de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad ante el aumento de la violencia, que se ha visto exacerbada por la llegada de inmigrantes indocumentados.

Por su parte, Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, no dudó en salir al frente y defender esta operación al comparar los niveles de criminalidad en Washington D.C. con los de otras capitales de América Latina.

Operativos reciben fuertes críticas en EE. UU.

Por otro lado, el senador Chris Murphy, representante demócrata de Connecticut, decidió cuestionar de manera dura la acción de Trump, tildándola de un "truco" destinado a desviar la atención de temas importantes en el país americano, tales como los recortes en el sector salud.

Además, Murphy enfatizó que Trump evita abordar la inminente crisis del sistema de salud, que enfrenta un posible colapso debido a las reducciones presupuestarias, lo que podría resultar en un aumento del 75% en las primas para los ciudadanos estadounidenses. Asimismo, él consideró que Trump intenta dejar atrás las investigaciones sobre los archivos relacionados con Epstein y la alarmante situación del sistema de salud.