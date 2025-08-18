Hombre es atacado en su auto por agentes de inmigración durante un operativo en el estado de California

Un hombre fue atacado por agentes de inmigración mientras se encontraba dentro de su automóvil en el estado de California, en medio de un operativo sorpresa. La agresión ocurrió cuando el vehículo del hombre fue interceptado por las autoridades durante una serie de arrestos en la zona.

El incidente ha desatado una serie de reacciones, ya que muchos cuestionan el uso de la fuerza por parte de los agentes en estas situaciones.

Hombre es atacado en su auto por agentes de inmigración en California

La noche del pasado sábado tres pasajeros de un auto fueron disparados por agentes del ICE, tornándose violento el incidente. Cabe precisar que estos 3 hombres estaban entregando suministros para su trabajo cuando fueron abordados por agentes enmascarados. Es así que tras la negativa de los pasajeros para abrir el carro, el vehículo terminó con agujeros de balas en la puerta del copiloto.

"Pensaba que las balas iban a atravesar la ventana trasera y nos iban a dar a cualquiera de nosotros" , señaló uno de los hombres atacados por los agentes de inmigración.

En esa línea, de acuerdo con Univision Noticias, el conductor del automóvil era un inmigrante indocumentado que tirne un negocio de artículos para fiestas en el estado de California.

Por otro lado, uno de los miembros de organizaciones defensoras promigrantes, Javier Hernández, expresó que esto no es más que una escalada de la campaña de terror de la administración de Donald Trump. "Lo que realmente pretende es que los inmigrantes tengan tanto miedo que no se atrevan a salir a vivir sus vidas, y nosotros estamos aquí para decir que ya basta", dijo.