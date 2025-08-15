Tragedia en Target | Estas son las duras declaraciones de hombre que asesinó a joven trans, adulto mayor y bebé en tienda: "Soy Jesús"
Ethan Nieneker, de 32 años, fue arrestado tras asesinar a una familia en una de las tiendas de Target en EE. UU. ¿Qué expresó?
La policía de Austin, Texas, decidió compartir de manera pública la foto y la situación actual de Ethan Blaine Nieneker, un joven de 32 años de edad, que el último 11 de agosto, y con arma en mano, acabó con la vida de 3 personas en el estacionamiento de Target de 183 y Ohlen Rd, en Estados Unidos.
El hombre enfrenta dos cargos de asesinato capital y un cargo de asesinato en primer grado en las muertes del trabajador trans de la tienda, Hector Leopoldo Martínez Machuca, el adulto mayor Adam Chow y su nieta de 4 años, Astrid Choow. La respuesta que dio el hombre ante esta tragedia impactó a las autoridades y la comunidad.
Target: las declaraciones de hombre que asesinó a joven trans, adulto mayor y bebé
Ethan Blaine Nieneker ocasionó una impensada cadena de ataques que terminó con la vida de estas tres personas, dejó heridos, choques y autos robados, todo ello en los exteriores de la tienda, ubicada en 8601 Research Boulevard.Hombre asesinó a joven trans, adulto mayor y bebé en tienda Target.
Mediante la investigación se reveló que Nieneker perpetró el ataque sin justificación. En un primer momento, disparó contra Martínez Machuca, y posteriormente abrió fuego contra un Jeep Cherokee que intentaba escapar. La violencia continuó cuando dirigió su arma hacia el Toyota 4Runner de la familia Chow, asesinando a Chow en el asiento del conductor y a la menor que se encontraba en el asiento trasero.
En su defensa frente a lo sucedido y, en medio de su traslado al South Austin Hospital, el detenido, confesó lo siguiente: "Tengo que hacer una confesión. Maté a un hombre y a su bebé hoy en Target, en el estacionamiento de Target. Les disparé porque yo soy Jesús." Esta impactante declaración ha llevado a las autoridades a investigar el caso y a generar preocupación entre los vecinos.
Nieneker descartó tener problemas mentales y justificó sus acciones
En tanto, el hombre, al ser interrogado, aseguró no tener problemas mentales ni consumir alguna sustancia o droga, pese a que los documentos señalaban que sufría alteraciones mentales. "Me di cuenta de que yo era Jesús y tuve que tomar mi arma y dispararle a un par de personas para salvarnos a todos", añadió.
"Me di cuenta de que tenía que matar a un par de personas para liberarnos a todos, así que lo hice", sentenció. Por otro lado, hasta el momento no se conoce más información, pero sí enfrenta estas consecuencias:
- Dos cargos de homicidio capital por las muertes de Adam Chow y su nieta.
- Un cargo de homicidio en primer grado por la muerte del trabajador de Target.
