Atención, inmigrantes peruanos en EE. UU.: así logró una joven de Perú obtener su Green Card sin abogado y en menos de tres meses

Aunque en muchos casos obtener la residencia permanente en Estados Unidos puede ser un proceso largo y complicado, una joven inmigrante peruana tuvo una experiencia totalmente distinta. Viviana logró obtener su Green Card por matrimonio en menos de tres meses, sin necesidad de contratar abogados. "No pensé que iba a ser así de simple", comentó, sorprendida por la rapidez con la que se resolvió su trámite.

¿Cómo logró la inmigrante peruana obtener su Green Card en Estados Unidos sin abogado?

Viviana, originaria de Perú, compartió en su cuenta de TikTok (@unevencat1008) los detalles de su proceso para conseguir la tarjeta de residencia permanente. "Este trámite lo hice sin abogado, yo misma", explicó. Aunque su esposo colaboró enviando algunos documentos, el trabajo principal lo realizó ella sola.

Una de las razones que Viviana atribuye a la facilidad del proceso fue su experiencia previa con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). "Antes, ya había tramitado una visa y un permiso de trabajo que no estaban relacionados con el matrimonio", comentó la inmigrante peruana, lo que le permitió familiarizarse con los procedimientos y hacer todo por su cuenta sin mayor problema.

Resumen cronológico del trámite de Viviana para la residencia permanente en Estados Unidos

Para ayudar a otros que estén en una situación similar, Viviana compartió la línea de tiempo de su trámite:

30 de abril: envío del formulario I-485.

11 de mayo: cita para tomar datos biométricos.

2 de junio: entrevista con las autoridades.

11 de julio: caso aprobado.

18 de julio: Green Card emitida.

Este recorrido demuestra que, con organización y conocimiento, el proceso puede ser mucho más rápido de lo esperado.

La Green Card por matrimonio es uno de los métodos más frecuentes para obtenerla.

Actualizaciones clave en la Green Card por matrimonio para 2025

La Green Card por matrimonio es uno de los métodos más comunes para que las parejas obtengan la residencia permanente legal en Estados Unidos, cuando un ciudadano o residente permanente patrocina a su cónyuge.

Sin embargo, a partir de 2025, entrarán en vigor nuevas reglas. Por ejemplo, es obligatorio usar la versión actualizada del formulario I-485, vigente desde abril. Además, ya no se permiten pagos combinados. Enviar un solo cheque para varias solicitudes puede causar el rechazo del trámite.

Otro punto clave es que el formulario I-130, usado para la petición de familiar extranjero, ahora incluye una sección especial para detectar posibles fraudes matrimoniales. USCIS incluso invita a denunciar cualquier sospecha de abuso o fraude relacionado con beneficios migratorios, incluidos matrimonios falsos.